Как украинские биатлонисты в Холменколлене выступали

Уже сегодня, 17-го марта, в норвежском Холменколлене стартует 9-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/17. Так как этот этап последний, сверх максимальной квоты сборных в спринтерских гонках у мужчин и женщин смогут стартовать биатлонисты, занявшие места в Топ-10 общего зачета на Кубке IBU. Сегодняшние спринты также будут последними гонками, которые входят в зачет Кубка наций, что формирует квоты на спринтерские и индивидуальные гонки в следующем сезоне.

Холменколлен - часть района Вестре Акер в Осло, столице Норвегии. Этот район находится на холме и является самой высокой точкой Осло. Здесь находятся биатлонные стадион и трасса. На этой трассе ежегодно проходит один из этапов Кубка мира по биатлону (за исключением годов, в которые в Холменколлене проводился чемпионат мира, а также 2009-го года, когда норвежский этап Кубка мира проходил в Тронхейме).

Главная норвежская трасса является одной из самых удачных для украинской команды, в Холменколлене наши биатлонисты поднимались на подиум 15 раз: отсюда наши биатлонисты привезли пять золотых, две серебряные и восемь бронзовых медалей! Больше подиумов было только в словенской Поклюке и австрийском Хохфильцене.

Предлагаю вспомнить, кто и когда выигрывал для Украины медали в Холменколлене по сезонам:

1998/99

Чемпионат мира-1999 должен был пройти в финском Контиолахти, но из-за сильных морозов в Финляндии прошли только спринты, персьюты и эстафеты, а индивидуальные гонки и масс-старты были проведены в рамках этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Первая же медаль, выигранная украинцами в Холменколлене, стала золотой! Чемпионкой мира стала Елена Зубрилова, которая провела идеальную гонку и в плане стрельбы (0+0+0+0), и в плане бега, став быстрейшей биатлонисткой на дистанции, тем самым не оставив соперницам никаких шансов!

На следующий день медальный «челендж» принял Андрей Дериземля! Отстреляв «чисто» оба огневых рубежа спринтерской гонки, украинцу не хватило до победы какого-то мгновения – 1 секунда отставания от лидера, а точнее – от лидеров, так как в этом спринте произошел достаточно редкий случай: победителями стали сразу 2 биатлониста – норвежец Халвард Ханеволд (1+0) и немец Свен Фишер (0+1) финишировали с одинаковым временем. Дериземле досталась «бронза» (0+0, +1.0), но, к сожалению, спринты в Норвегии не вошли в программу чемпионата мира, так что своей бронзовой награды на мировом первенстве Андрею пришлось ждать ещё 8 лет (первую личную медаль на чемпионате мира Андрей Дериземля выиграл в 2007-м году).

В женском спринте у Украины было сразу 2 награды: Елена Зубрилова, несмотря на промах, выиграла «золото» (1+0), а Елена Петрова благодаря «чистой» стрельбе забежала на «бронзовое» - третье место (0+0, +4.6)!

Женский масс-старт стал одной из лучших гонок в истории украинского биатлона! Сразу 2 украинские биатлонистки боролись победу, и Елена Зубрилова, несмотря на менее успешную стрельбу (0+2+2+0), смогла опередить на финише свою соотечественницу, выиграв золотую награду и став первой в истории чемпионкой мира в масс-старте (масс-старты были впервые включены в программу чемпионатов мира как раз в 1999-м году)! Серебряной призеркой стала наша Елена Петрова, которая была менее быстрой на дистанции (0+0+1+1, +3.1 от Зубриловой)

«Бог любит троицу»! Третий день подряд у Украины сразу 2 представительницы на пьедестале почёта! В этот раз призовая тройка женской гонки преследования не изменилась в сравнении с спринтерской гонкой двухдневной давности: Елена Зубрилова первая (0+0+1+1), норвежка Анн-Элен Скьелбрейд вторая (1+1+0+1, +1:11.2), а Елена Петрова третья (2+0+0+1, +1:11.9), причем Петровой не хватило до второго места менее секунды – 0.7!

Таким образом, в 1999-м году в Холменколлене украинцы выиграли восемь медалей: четыре золотых, одну серебряную и три бронзовых – больше, чем во всех следующих сезонах!

1999/2000

В двухтысячном году в Холменколлене проходил чемпионат мира. Все гонки были проведены здесь - в Осло, за исключением мужской эстафеты, которая была перенесена в Лахти и проведена в рамках 8-го этапа Кубка мира.

В тот раз наши биатлонисты привезли лишь одну награду – бронзовые медали в эстафете выиграли Елена Зубрилова, Елена Петрова, Нина Лемеш и Татьяна Водопьянова! Украинки уступили лишь сборным России и Германии, которые тогда стали чемпионками и вице-чемпионками мира сответственно.

2000/01

Спустя год у нас снова «бронза»! Елена Зубрилова, несмотря на 3 промаха на первой «лежке», заняла третье место в масс-старте (3+0+0+0, +32.3 от китаянки Ю Шумей, для которой эта победа – единственная в карьере)!

2001/02

В 2002-м году в Солт-Лейк-Сити проходили XIX Зимние Олимпийские Игры. Поскольку масс-старты впервые включили в программу ОИ только в 2006-м году, то в 2002-м году гонки с массовым стартом были проведены в норвежском Холменколлене и вошли в программу чемпионата мира.

В женском масс-старте Елена Зубрилова, исполнив идеальную гонку, сделала то, чего ей, к сожалению, не удалось сделать ни на одних Олимпийских Играх – выиграла золотую медаль (0+0+0+0)! Если бы масс-старты включили в программу ОИ не в Турине-2006, а на 4 года раньше, то одна из сильнейших биатлонисток мира того времени вполне могла бы выиграть единственную награду на главных соревнованиях в карьере биатлониста…

2009/10

«Медальный перерыв» в норвежском Холменколлене длился 8 лет, что связано со сменой поколений, которая принесла Украине молодых перспективных биатлонисток, что в скором будущем (или недавнем прошлом, ведь сейчас мы в 2017-м) стали олимпийскими чемпионками!

В 2010-м Вита Семеренко, идеально отработав на огневых рубежах, выиграла «серебро» в масс-старте (0+0+0+0, +14.7 от Симоны Хаусвальд)! Идеальную гонку в плане стрельбы провела и сестра-близнец Виты – Валя Семеренко, но побороться за подиум украинке не хватило скорости, так что младшая на 15 минут сестричка смогла поздравить Виту на цветочной церемонии, ведь заняла 5-е - «цветочное» место (0+0+0+0, +31.7 от Симоны Хаусвальд)!

2012/13

В 2013-м, как и 14 лет назад, Андрей Дериземля благодаря точной стрельбе занял третье место в спринтерской гонке (0+0, +7.7 от Тарьей Бё, который тогда выиграл)! Второе место в том спринте занял Мартен Фуркад, проиграв победителю какую-то долю секунды (1+1, +0.1 от Тарьей Бё)!

2014/15

В послеолимпийском сезоне Сергей Семенов смог выиграть первый в истории украинского мужского биатлона МХГ (малый хрустальный глобус)! В Холменколлене Семенов выиграл «бронзу» в индивидуальной гонке (0+0+0+0, +48.8 от Мартена Фуркада), после которой шансы на победу в зачете индивидуальных гонок у Сергея были очень высокие, чем он и воспользовался позже на чемпионате мира в Контиолахти! К сожалению, личную медаль мирового первенства украинец тогда не смог выиграть (в индивидуальной гонке в финском Контиолахти Семенов занял 5-е место).

2015/16

В прошлом сезоне в Холменколлене проходил чемпионат мира, и вот здесь Сергей смог показать отличный результат в спринте – отстреляв точно оба рубежа украинец стал бронзовым призером (0+0, +27.6 от Мартена Фуркада). До самого финиша Сергей боролся за серебряную медаль, но совсем немного проиграл королю биатлона – Уле-Айнару Бьерндалену - 0.7 секунды.

Слева на право: Уле-Айнар Бьерндален, Мартен Фуркад и Сергей Семенов на церемонии награждения по итогам спринтерской гонки чемпионата мира в Холменколлене

Ну, а десятка лучших на данный момент украинских биатлонистов (по пять от мужчин и женщин) сможет побороться за высокие места уже на этом – финальном этапе Кубка мира сезона 2016/17, который, напомню, стартует уже сегодня, 17-го марта, спринтерскими гонками у женщин и мужчин. Женская гонка начнется в 15:00 по киевскому времени.

Состав сборной Украины на 9-й этап Кубка мира в Холменколлене

Женщины: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Ольга Абрамова, Надежда Белкина

Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный.

Расписание

Гонка Участники Дата Время (киевское) Спринт (7.5 км) Женщины 17-03-2017 15:00 Спринт (10 км) Мужчины 17-03-2017 17:30 Гонка преследования (10 км) Женщины 18-03-2017 13:45 Гонка преследования (12.5 км) Мужчины 18-03-2017 16:00 Масс-старт (12.5) км Женщины 19-03-2017 12:15 Масс-старт (15 км) Мужчины 19-03-2017 14:30

Все гонки будут транслироваться на телеканале «UA: Перший»