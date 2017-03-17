Рекорд Форсберг, борьба в Кубке наций и вспоминая «бронзу» Семенова

Сегодня в норвежском Холменколлене стартует девятый, заключительный этап Кубка мира по биатлону.

В ближайшие три дня будет решена судьба всех наград текущего сезона, объявлены победители и официально завершат сезон.

Sport.ua представляет превью девятого этапа Кубка мира по биатлону.

Холменколлен является пригородом Осло. Из центра норвежской столицы добраться на метро до трассы по времени займет не больше часу – около 30 минут на метро, плюс минут 15-20 пешком до места соревнований.

В прошлом году Холменколлен принимал чемпионат мира по биатлону, где украинец Сергей Семенов завоевал «бронзу» в спринтерской гонке. В этом же сезоне норвежскому этапу доверили завершение соревновательной программы. Посмотрим, каким получится финиш сезона.

Программа соревнований Холменколлена включает в себя спринты, гонки преследования и масс-старты. Спринты станут последними гонками в зачет Кубка наций, поэтому сегодняшние гонки должны стать довольно важными для всех команд.

Сборная Украины

Тренерский штаб сборной Украины решил никого не привлекать для участия в Холменколлене. На спринт заявлено пять биатлонисток при квоте в шесть человек. Ожидалось появление Виты Семеренко, которая вернулась в спорт на Кубке IBU, но, как видим, олимпийской чемпионки в заявке нет.

Мужская же команда выбрала всю свою квоту, и неожиданностей в заявке нет. Пятерка Семенов, Пидручный, Прима, Семаков и Жирный – все знакомые лица для текущего сезона.

Каких-то глобальных задач наши ребята уже не решают, но есть еще и личные цели. Джима, идущая на девятом месте в общем зачете, попытается сохранить за собой место в десятке, а может даже и подняться повыше, до 7-го места всего 27 очков.

Дмитрий Пидручный не однократно заявлял, что его цель топ-20. Перед стартом заключительного этапа Дима расположился на 21-м месте. До цели больше 30-ти очков, поэтому нужно будет хорошо постараться, дабы завершить сезон на мажорной ноте.

Сергей Семенов может попытаться зацепиться за масс-старт, до топ-25 ему всего пять очков, да и до топ-20 60 очков, чем черт не шутит.

Весь мир

Поговаривали, что Мартен Фуркад пропустит норвежский этап из-за приближающихся родов второго ребенка, но нет, француз прибыл в Осло, где будет бороться за абсолютный триумф во всех зачетах, а также попытается побить рекорд Магдалены Форсберг в 14 побед за сезон. У обладателя Большого Хрустального Глобуса нынешнего сезона уже 13 побед, но впереди еще три гонки!

Вернулся в строй лидер сборной Германии Симон Шемпп, пропустивший предыдущие два этапа из-за болезни. Симон попытается помочь своей команде выиграть Кубок наций, где немцы ведут борьбу с французами.

Что касается остальных команд, то какой-либо информации об отсутствии топовых биатлонистов не поступало, значит, все в строю и готовятся выступить на заключительном этапе Кубка мира.

Глобусы

Если с БХГ все ясно, тут победа досталась Лауре Дальмайер и Мартену Фуркаду, то с Малыми глобусами и Кубком наций еще вопросы.

Спринты в Холменколлене станут последними зачетными гонками в рейтинг Кубка наций, где в отличие от индивидуальных зачетов, еще не все ясно.

В мужском рейтинге лидирует сборная Германии, которая всего на 69 очков опережает французскую команду, и на 75 россиян. Норвежцы, идущие четвертыми, проигрывают больше 100 пунктов, но, могут побороться и за «серебро» с «бронзой».

Что касается Украины, то наша позиция вряд ли изменится – шестое место и 105 очков преимущества над чехами. Разве что чешские биатлонисты займут весь подиум в спринте, что маловероятно.

У женщин же победу в Кубке наций празднует Германия, Франция будет второй, а Украина третьей! Таким образом, наша команда сохранила квоту в шесть биатлонисток на следующий сезон, мужская сборная сможет заявлять пять участников.

В зачете спринтов победа у Фуркада, а вот Дальмайер еще нужно удержать свое преимущество над Коукаловой и Макаряйнен. Хотя, там шансы у соперниц чисто теоретические, Лауре нужно финишировать ниже девятого места, чтобы упустить победу в зачете.

Аналогичная ситуация и в зачете гонок преследования – у Фуркада победа, а у Дальмайер преимущество в 40 пунктов над Макаряйнен.

А вот в масс-стартах для победителей Общего зачета не все так гладко. Фуркад проигрывает Шемппу 22 очка, а Дальмайер у Коукаловой выигрывает всего 11. Поэтому в воскресенье и французу, и немке, нужно обязательно побеждать.

Расписание гонок

Спринт 7.5 км, Женщины 2017-03-17 15:00

Спринт 10 км, Мужчины 2017-03-17 17:30

Гонка преследования 10 км, Женщины 2017-03-18 13:45

Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 2017-03-18 16:00

Масс-старт 12.5 км, Женщины 2017-03-19 12:15

Масс-старт 15 км, Мужчины 2017-03-19 14:30