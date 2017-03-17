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Холменколлен. Спринт. LIVE

Текстовые онлайн-трансляции спринтерских гонок на этапе Кубка мира по биатлону

  • 17.03.2017 15:01
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biathlonsport.ru
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Сегодня в норвежском Холменколлене пройдут две спринтерские гонки в рамках заключительного этапа кубка мира.

Sport.ua проведет текстовые онлайн-трансляции гонок. Начало первой в 15:00. Болеем вместе!

Спринт. Женщины (15:00)
25. Юлия Джима
31. Ирина Варвинец
47. Анастасия Меркушина
62. Ольга Абрамова
98. Надежда Белкина

Спринт. Мужчины (17:30)
8. Сергей Семенов
10. Дмитрий Пидручный
39. Артем Прима
68. Владимир Семаков
93. Александр Жирный

15:19. Джима - чисто на первом огневом рубеже! Пятая позиция, +14 от Лаукканен.

15:18. Жюстин Бреза также стреляет 10 из 10-ти, но финке она проигрывает 15 секунд.

15:17. Мари Лаукканен делает отличный задел на медаль в этой гонке. 10 из 10 выбивает финская спортсменка и она лидирует после второго огневого рубежа.

15:16. У Кайсы Макаряйнен три промаха уже на первом огневом рубеже!

15:15. Ирина Варвинец стартовала!

15:15. На отметке 0,9км Джима не очень быстра. +17 уже и 20-е место.

15:12. Джима на дистанции! 

15:10. Ого! Мари Лаукканен стреляет чисто и уходит первой с преимуществом в 27 секунд над ближайшей преследовательницей!

15:08. После первого огневого рубежа Ванесса Хинц возглавила гонку, она отработала чисто, у Гаспарин был промах.

15:07. Очень даже хороший ветер сегодня в Холменколлене. А это значит, что будет интересно.

15:06. Первая биатлонистка уже пришла на огневой рубеж.

15:01. Следом за швейцаркой на дистанции отправились Хинц, Гвиздон, Хильдебранд и другие.

15:00. Поехали! Селина Гаспарин открывает гонку!

14:50. Всем привет! Скоро начинаем!

Источник — Sport.ua

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