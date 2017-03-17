Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Холменколлен-2017. Мари Лаукканен выиграла спринтерскую гонку

Лучшая из украинок, Юлия Джима, финишировала на 13-й позиции

  • 17.03.2017 16:19
  • 604 просмотров
  • 3 комментария
Метки
biathlonworld.com. Мари Лаукканен
© biathlonworld.com. Мари Лаукканен

В Холменколлене стартовал последний, девятый этап Кубка мира сезона 2016/17. И уже первая гонка принесла сенсационный результат.

Главной интригой спринта у женщин неожиданно стала борьба за малый хрустальный глобус. Лаура Далмайер, которая, казалось, готова была добавить очередной трофей в свою сезонную коллекцию, провела единственную неудачную гонку нынешней зимой. Уже на первом круге стало ясно, что гонка для победительницы Кубка мира не задалась: перед стрельбой она проигрывала более 20-ти секунд графику лидера. Затем на лежке Лауре никак не удавалось приспособиться к небольшому, но коварному ветру, результатом чего стало три промаха, и итог – лишь 31-е место на финише и 10 очков в личный зачет.

Главной конкурентке немки Габриэле Коукаловой нужно было отыгрывать 28 баллов, и лидеру сборной Чехии это удалось! Хотя промах в стойке мог и похоронить ее надежды, но на счастье Габи, промахивались сегодня очень многие. Коукалова на финише стала четвертой и на пять очков опередила Далмайер в малом зачете!

Ну а главной именинницей спринта стала Мари Лаукканен, на финише сезона перехватившая финский флаг у страдающей от неудач Кайсы Макаряйнен. Сегодня Лаукканен, имеющая в среднем по сезону менее 70% точности в спринтах, провела две безупречных стрельбы! Скорость у Мари всегда на уровне, а окрыленная таким показателем на рубеже, она промчалась по трассе и добыла первую для себя победу в гонках Кубка мира! До этого в активе финки был лишь один подиум – три года назад на домашнем этапе в Контиолахти.

Дополнили подиум две французские биатлонистки, среди которых не оказалось Мари Дорэн Абер. Лидера команды подстраховали Жюстин Бреза и Анаис Бескон, которым удалось идеально отработать на рубежах и финишировать вслед за Лаукканен.

Среди украинских девушек лишь Юлия Джима имела серьезную турнирную мотивацию в этой гонке, пытаясь сохранить свое место в топ-10 общего зачета. Именно Юля и стала единственной представительницей нашей команды в зачетной зоне. Допустив всего один промах в стойке, на финише лидер нашей женской команды этого сезона показала 13-й результат.

Неподалеку от кубковых очков в итоговом протоколе оказалась Ольга Абрамова, которая с двумя кругами штрафа финишировала 42-й. В гонку преследования отобралась и Анастасия Меркушина, довольно неожиданно допустившая три промаха в лежке. А вот для Ирины Варвинец и Надежды Белкиной, финишировавших ниже 60-й позиции, нынешний сезон официально окончен.

Несмотря на неудачный спринт, в Кубке наций позиции нашей команды не пошатнулись: итоговая позиция Украины в командном зачете – третье место. А победу здесь с внушительным запасом одержала сборная Германии, опередившая француженок почти на 400 очков.

В личном общем зачете формально борьба еще продолжается, хотя позициям Луары Далмайер и Габриэлы Коукаловой уже ничто не угрожает. Теоретически за третью строчку может побороться Мари Дорэн Абер, но для этого ей предстоит выполнить "задачу со звездочкой" - отыграть за две гонки 76 очков у Кайсы Макаряйнен. В персьюте француженка стартует 17-й, финка – 27-й. Юлия Джима уже практически гарантировала себе место в топ-10, но сейчас идет довольно плотная борьба за 8-10 позиции с Франциской Хильдебранд и Сьюзан Данкли. Потому мотивация для Юли на две оставшихся гонки более чем достойная.

Спринт. Женщины

1. Мари Лаукканен (0+0) 20:33.5
2. Жюстин Бреза (0+0) +7.9
3. Анаис Бескон (0+0) +23.1
...
13. Юлия Джима (0+1) +1:14.3
42. Ольга Абрамова (1+1) +2:15.4
54. Анастасия Меркушина (3+0) +2:33.4
68. Ирина Варвинец (1+3) +3:03.7
83. Надежда Белкина (3+1) +3:39.2

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 17.03.2017 16:28
    0
    Джима норм. Остальные полный мрак
    Ссылка
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 17.03.2017 16:46
    +1
    Еще Абрамова - для сегодняшнего своего уровня - почти нормально, Белкина - и не претендовала ни на что, а вот Варвинец и Меркушина - полностью гонку ПРОВАЛИЛИ.
    Ссылка
    deN.
    online
      deN., 17.03.2017 16:46
    0
    Ihor8, 17.03.2017 16:28
    Джима норм. Остальные полный мрак
    Джима 28 місце чистим ходом...це не норм.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.