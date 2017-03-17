Холменколлен-2017. Мари Лаукканен выиграла спринтерскую гонку

В Холменколлене стартовал последний, девятый этап Кубка мира сезона 2016/17. И уже первая гонка принесла сенсационный результат.



Главной интригой спринта у женщин неожиданно стала борьба за малый хрустальный глобус. Лаура Далмайер, которая, казалось, готова была добавить очередной трофей в свою сезонную коллекцию, провела единственную неудачную гонку нынешней зимой. Уже на первом круге стало ясно, что гонка для победительницы Кубка мира не задалась: перед стрельбой она проигрывала более 20-ти секунд графику лидера. Затем на лежке Лауре никак не удавалось приспособиться к небольшому, но коварному ветру, результатом чего стало три промаха, и итог – лишь 31-е место на финише и 10 очков в личный зачет.



Главной конкурентке немки Габриэле Коукаловой нужно было отыгрывать 28 баллов, и лидеру сборной Чехии это удалось! Хотя промах в стойке мог и похоронить ее надежды, но на счастье Габи, промахивались сегодня очень многие. Коукалова на финише стала четвертой и на пять очков опередила Далмайер в малом зачете!



Ну а главной именинницей спринта стала Мари Лаукканен, на финише сезона перехватившая финский флаг у страдающей от неудач Кайсы Макаряйнен. Сегодня Лаукканен, имеющая в среднем по сезону менее 70% точности в спринтах, провела две безупречных стрельбы! Скорость у Мари всегда на уровне, а окрыленная таким показателем на рубеже, она промчалась по трассе и добыла первую для себя победу в гонках Кубка мира! До этого в активе финки был лишь один подиум – три года назад на домашнем этапе в Контиолахти.



Дополнили подиум две французские биатлонистки, среди которых не оказалось Мари Дорэн Абер. Лидера команды подстраховали Жюстин Бреза и Анаис Бескон, которым удалось идеально отработать на рубежах и финишировать вслед за Лаукканен.



Среди украинских девушек лишь Юлия Джима имела серьезную турнирную мотивацию в этой гонке, пытаясь сохранить свое место в топ-10 общего зачета. Именно Юля и стала единственной представительницей нашей команды в зачетной зоне. Допустив всего один промах в стойке, на финише лидер нашей женской команды этого сезона показала 13-й результат.



Неподалеку от кубковых очков в итоговом протоколе оказалась Ольга Абрамова, которая с двумя кругами штрафа финишировала 42-й. В гонку преследования отобралась и Анастасия Меркушина, довольно неожиданно допустившая три промаха в лежке. А вот для Ирины Варвинец и Надежды Белкиной, финишировавших ниже 60-й позиции, нынешний сезон официально окончен.



Несмотря на неудачный спринт, в Кубке наций позиции нашей команды не пошатнулись: итоговая позиция Украины в командном зачете – третье место. А победу здесь с внушительным запасом одержала сборная Германии, опередившая француженок почти на 400 очков.



В личном общем зачете формально борьба еще продолжается, хотя позициям Луары Далмайер и Габриэлы Коукаловой уже ничто не угрожает. Теоретически за третью строчку может побороться Мари Дорэн Абер, но для этого ей предстоит выполнить "задачу со звездочкой" - отыграть за две гонки 76 очков у Кайсы Макаряйнен. В персьюте француженка стартует 17-й, финка – 27-й. Юлия Джима уже практически гарантировала себе место в топ-10, но сейчас идет довольно плотная борьба за 8-10 позиции с Франциской Хильдебранд и Сьюзан Данкли. Потому мотивация для Юли на две оставшихся гонки более чем достойная.



Спринт. Женщины

1. Мари Лаукканен (0+0) 20:33.5

2. Жюстин Бреза (0+0) +7.9

3. Анаис Бескон (0+0) +23.1

...

13. Юлия Джима (0+1) +1:14.3

42. Ольга Абрамова (1+1) +2:15.4

54. Анастасия Меркушина (3+0) +2:33.4

68. Ирина Варвинец (1+3) +3:03.7

83. Надежда Белкина (3+1) +3:39.2