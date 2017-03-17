Холменколлен-2017. Сергей Семенов - пятый в спринте

Сергей Семенов – в цветочной церемонии спринта в Холменколлене!



Проведя отличную гонку, наш биатлонист чуть было не повторил свой прошлогодний успех, когда ему так же в спринте удалось подняться на пьедестал почета. На этот раз Сергею помешал слишком ранний стартовый номер – все основные конкуренты шли по его результату, и на финишу до подиума украинцу не хватило трех секунд.



Зато всего сегодня хватило Йоханнесу Бё: и скорости, и точности, и неистовой поддержки трибун во главе с норвежским королем. Имея такие составляющие, просто нельзя было не выиграть – и младший из братьев победил! Да, он не был быстрейшим: Мартен Фуркад, отложивший для себя окончание сезона, традиционно здесь лидировал. Но француз великодушно допустил ошибку на стойке, чем позволил норвежцам отпраздновать домашний успех.



Долгое время бронзовую медаль виртуально держал у себя в руках Доминик Ландертингер: австриец также был небезупречен в стрельбе, но компенсировал промах прорезавшейся к концу сезона скоростью. Но в конце стартового протокола была группа сильных спортсменов, которые заявились в последнюю группу в расчете на улучшение условий скольжения. Среди них были и два партнера Ланди – Юлиан Эберхард и Симон Эдер. Но по результатам австрийцев показалось, что они перехитрили сами себя: скоростью оба не блистали.



И все же, именно спортсмен из поздних номеров реализовал свой бронзовый шанс. Хотя третье место Антона Шипулина – скорее, не благодаря изменениям состояния трассы, а вопреки им. Бежалось россиянину тяжело, а забраться на пьедестал помогли точная стрельба и огромное желание, продемонстрированные на последнем круге.



Желание бороться было и у остальных украинцев, помимо Семенова. А вот сил на окончание сезона уже не осталось. Хотя Артем Прима и сумел набрать кубковые очки за 39-е место, даже несмотря на два промаха, и завтра еще поборется в гонке преследования.



А вот для Дмитрия Пидручного два круга штрафа стали шлагбаумом на пути даже в топ-60 и попаданию в персьют. Стала ли эта гонка последней в сезоне для Димы, станет ясно завтра – Пидручный сохраняет 24-е место в общем зачете и претендует на масс-старт. А вот для Владимира Семакова и Александра Жирного сезон закончен. Точка получилась, мягко говоря, не выразительной: 88-е и 99-е места соответственно.



В общем зачете, как и у женщин, два первых места останутся неизменными – Мартен Фуркад и Антон Шипулин. Лучшие шансы на третью позицию имеет Йоханнес Бё, но для того, чтобы не откладывать решение вопроса на последнюю гонку, завтра ему надо быть выше Арнда Пайффера. Сегодня немец финишировал 14-м с минутным отставанием. Двое украинцев снова поменялись местами: Сергей Семенов за счет отличного спринта обошел Дмитрия Пидручного и стал 23-м, опередив капитана на одну позицию.



Завтра в Холменколлене пройдут гонки преследования.



Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) 24:53.3

2. Мартен Фуркад (0+1) +13.6

3. Антон Шипулин (0+0) +21.3

...

5. Сергей Семенов (0+0) +24.4

39. Артем Прима (1+1) +1:39.9

64. Дмитрий Пидручный (1+1) +2:29.2

88. Владимир Семаков (2+0) +3:05.7

99. Александр Жирный (3+2) +4:00.1