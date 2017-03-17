Холменколлен-2017. Стартовые составы гонок преследования

Завтра, 18 марта, девятый этап Кубка мира в норвежском Холменколлене продолжится гонками преследования. Украинское представительство на этот раз меньше привычного, но и у женщин, и у мужчин наши спорстмены будут бороться за высокие места.

Преследование. Женщины (13:45)

13. Юлия Джима +1:14

42. Ольга Абрамова +2:15

54. Анастасия Меркушина 2:33



Преследование Мужчины (16:00)

5. Сергей Семенов 0:24

39. Артем Прима +1:40