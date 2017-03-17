Холменколлен-2017. Стартовые составы гонок преследования

Завтра, 18 марта, девятый этап Кубка мира в норвежском Холменколлене продолжится гонками преследования. Украинское представительство на этот раз меньше привычного, но и у женщин, и у мужчин наши спорстмены будут бороться за высокие места.
Преследование. Женщины (13:45)
13. Юлия Джима +1:14
42. Ольга Абрамова +2:15
54. Анастасия Меркушина 2:33
Преследование Мужчины (16:00)
5. Сергей Семенов 0:24
39. Артем Прима +1:40
Источник — Федерация биатлона Украины
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