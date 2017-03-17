Сборные Украины в Кубке наций заняли третье и шестое место

После сегодняшних спринтерских гонок стал известен окончательный расклад в Кубке наций по биатлону.

Так мужской сборной Германии удалось удержать лидерство и праздновать победу, опередив французов на 32 очка.

Сборная Украины в мужском рейтинге стала шестой, и таким образом сможет делегировать в следующем сезоне по пять биатлонистов на гонки Кубка мира.

А вот женская команда Украины заняла третье место! Уступив лишь Германии и Франции. В следующем сезоне тренерский штаб женской команды сможет заявлять на личные гонки по шесть биатлонисток.

Рейтинг Кубка наций