Сборные Украины в Кубке наций заняли третье и шестое место

После сегодняшних спринтерских гонок стал известен окончательный расклад в Кубке наций по биатлону.
Так мужской сборной Германии удалось удержать лидерство и праздновать победу, опередив французов на 32 очка.
Сборная Украины в мужском рейтинге стала шестой, и таким образом сможет делегировать в следующем сезоне по пять биатлонистов на гонки Кубка мира.
А вот женская команда Украины заняла третье место! Уступив лишь Германии и Франции. В следующем сезоне тренерский штаб женской команды сможет заявлять на личные гонки по шесть биатлонисток.
Источник — Sport.ua
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