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Сборные Украины в Кубке наций заняли третье и шестое место

Украинские команды на следующий сезон сохранили квоту текущего сезона

  • 17.03.2017 22:00
  • 349 просмотров
  • 1 комментария
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После сегодняшних спринтерских гонок стал известен окончательный расклад в Кубке наций по биатлону.

Так мужской сборной Германии удалось удержать лидерство и праздновать победу, опередив французов на 32 очка.

Сборная Украины в мужском рейтинге стала шестой, и таким образом сможет делегировать в следующем сезоне по пять биатлонистов на гонки Кубка мира.

А вот женская команда Украины заняла третье место! Уступив лишь Германии и Франции. В следующем сезоне тренерский штаб женской команды сможет заявлять на личные гонки по шесть биатлонисток.

Рейтинг Кубка наций

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vit18
      Vit18, 17.03.2017 22:32
    0
    Хороший результат для наших збірних, очевидний прогрес
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