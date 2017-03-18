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Ирина ВАРВИНЕЦ: «Этот сезон выдался не совсем удачным»

Украинская биатлонистка — о спринтерской гонке в Холменколлене

  • 18.03.2017 10:08
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biathlon.com.ua. Ирина Варвинец
© biathlon.com.ua. Ирина Варвинец

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец прокомментировала свое выступление в спринте на заключительном этапе кубка мира в норвежском Холменколлене.

«Погода вчера была непростой. Ветер дул то справа, то слева. На лежке нужно было сделать еще пару щелчков поправки. А на стойке не могу сказать, что я попала в сильный порыв. Просто очень уж хотелось отработать на ноль и, видимо, чрезмерное желание сыграло свою роль», - сказала Варвинец.

«За исключением нескольких неплохих стартов сезон выдался не совсем удачным. Но плохой результат это тоже результат. Нужно сделать анализ и работать над собой, - добавила биатлонистка..

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