Ирина ВАРВИНЕЦ: «Этот сезон выдался не совсем удачным»

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец прокомментировала свое выступление в спринте на заключительном этапе кубка мира в норвежском Холменколлене.

«Погода вчера была непростой. Ветер дул то справа, то слева. На лежке нужно было сделать еще пару щелчков поправки. А на стойке не могу сказать, что я попала в сильный порыв. Просто очень уж хотелось отработать на ноль и, видимо, чрезмерное желание сыграло свою роль», - сказала Варвинец.

«За исключением нескольких неплохих стартов сезон выдался не совсем удачным. Но плохой результат это тоже результат. Нужно сделать анализ и работать над собой, - добавила биатлонистка..