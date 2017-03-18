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Коукалова отказалась пожать руку президенту IBU во время награждения

Чешская биатлонистка не согласна с политикой руководителя Международного союза биатлонистов

  • 18.03.2017 11:47
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  • 1 комментария
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biathlon.com.ua. Габриэла Коукалова и Андерс Бессеберг
© biathlon.com.ua. Габриэла Коукалова и Андерс Бессеберг

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отказалась пожимать руку президенту IBU Андерсу Бессебергу, получая хрустальный глобус во время цветочной церемонии после спринта в Холменколлене. О причинах своего поступка Коукалова рассказала в интервью чешским журналистам.

– Вы сделали это специально?

– Конечно.

– Бессеберга критикуют из-за его решений с допинговыми скандалами. Причина в этом?

– Да. Этот человек уже давно не знает, что ему делать. Если бы он был сознателен, то он бы уже давно ушел. Ему нет дела до спортсменов и их прав, его не интересуют лучшие условия для спортсменов, он думает только о себе – это все, что его интересует. Я не могу согласиться с ним, поэтому не подала ему руку.

– Как он отреагировал. Он был ошарашен?

– Он смотрел мне в глаза: пытался понять, это в шутку или серьезно. Я улыбнулась и сказала, что сожалею и не могу пожать руку.

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Комментарии
    Mega_Start
    online
      Mega_Start, 18.03.2017 12:27
    +1
    Не совсем верно отражена причина этого поступка. Здесь основа поведения совсем не допинг. Бессеберг проявил откровенное неуважение к чешской делегации на конгрессе IBU в Кишиневе летом прошлого года, куда приехали Коукалова и Моравец, чтобы поддержать НМНМ (Нове Место на Мораве) на выборах ЧМ-2021. К тому же, Бессеберг уже давно игнорирует НМНМ, не давая ежегодно проводить там этап КМ, хотя по уровню боления и организации, это лучший этап в последние годы (мнение большинства биатлонистов). Габриэла давно говорит, что этому человеку не место во главе IBU, его решения в большинстве случаев ангажированы. Я согласен с ней в этом. Но другой вопрос, вчерашний инцидент.
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