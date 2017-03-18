Коукалова отказалась пожать руку президенту IBU во время награждения

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отказалась пожимать руку президенту IBU Андерсу Бессебергу, получая хрустальный глобус во время цветочной церемонии после спринта в Холменколлене. О причинах своего поступка Коукалова рассказала в интервью чешским журналистам.



– Вы сделали это специально?

– Конечно.

– Бессеберга критикуют из-за его решений с допинговыми скандалами. Причина в этом?

– Да. Этот человек уже давно не знает, что ему делать. Если бы он был сознателен, то он бы уже давно ушел. Ему нет дела до спортсменов и их прав, его не интересуют лучшие условия для спортсменов, он думает только о себе – это все, что его интересует. Я не могу согласиться с ним, поэтому не подала ему руку.

– Как он отреагировал. Он был ошарашен?

– Он смотрел мне в глаза: пытался понять, это в шутку или серьезно. Я улыбнулась и сказала, что сожалею и не могу пожать руку.