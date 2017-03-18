Холменколлен-2017. Антон Шипулин – триумфатор гонки преследования

В норвежском Холменколлене, где продолжается девятый этап Кубка мира, завершилась гонка преследования у мужчин.
Гонка преследования. Мужчины
1. Антон Шипулин (0+0+1+0) 32:11,9
2. Мартен Фуркад (1+0+0+1) +5,7
3. Йоханнес Тингнес Бё (1+0+0+1) +21,6
…
17. Сергей Семенов (1+1+1+1) +1:49,5
21. Артем Прима (1+0+0+0) +2:23,9
Источник — Федерация биатлона Украины
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Победа Антона Шипулина.
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