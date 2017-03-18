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Холменколлен-2017. Антон Шипулин – триумфатор гонки преследования

Сергей Семенов финишировал 17-м, Артем Прима – 21-м

  • 18.03.2017 16:42
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biathlon.com.ua. Антон Шипулин
© biathlon.com.ua. Антон Шипулин

В норвежском Холменколлене, где продолжается девятый этап Кубка мира, завершилась гонка преследования у мужчин.

Гонка преследования. Мужчины

  1.  Антон Шипулин (0+0+1+0)  32:11,9
  2.  Мартен Фуркад (1+0+0+1)  +5,7
  3.  Йоханнес Тингнес Бё (1+0+0+1)  +21,6

17.  Сергей Семенов (1+1+1+1)  +1:49,5
21.  Артем Прима (1+0+0+0)  +2:23,9

Источник — Федерация биатлона Украины

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