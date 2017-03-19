Холменколлен-2017. Стартовые составы масс-стартов

19 марта пройдут завершающие гонки сезона 2016/17. В норвежском Холменколлене женщины и мужчины будут соревноваться в гонках с массовым стартом. В каждой из них у Украины будет по одному представителю. Но Дмитрий Пидручный на данный момент является первым запасным, и может принять участие в гонке, если кто-то из топ-25 общего зачета Кубка мира откажется от этого права.
Масс-старт. Женщины (12:15)
8. Юлия Джима
Масс-старт. Мужчины (14:30)
21. Сергей Семенов
Источник — Федерация биатлона Украины
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