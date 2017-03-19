Холменколлен-2017. Стартовые составы масс-стартов

Я предложил свой вариант, вы предложили свой,который тоже не плох и это нормально.

Придет время,когда люди осознают,что для Украины сделал Коломойский и оды тогда ему будут ваши де...

Да,мы не видели в каком состоянии сейчас Зозуля,но на то и был расширенный список,чтоб тренер смо...