Холменколлен. Масс-старт. LIVE

Двумя гонками с массовым стартом в Холменколлене завершается соревновательная программа Кубка мира по биатлону.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонок. Начало в 12:15 и 14:30.
Украину сегодня представят Юлия Джима и Сергей Семенов. Дмитрий Пидручный - первый запасной и выступит в случае снятия кого-то из спортсменов.
12:51. На этом пока все. Спасибо за внимание!
12:50. Кайса Макаряйнен вырывает бронзу у Хильдебранд. Джима в итоге 10-я.
12:49. Экхофф по-царски финиширует с флагом в руках. Коукалова выигрывает малый хрустальный глобус гонок преследования.
12:48. Тириль Экхофф выигрывает гонку, второй становится Габриэла Коукалова.
12:47. Джима пропустила вперед себя всех, кому не лень. 9-е место у украинки, но позади в секунде еще и Дальмайер.
12:43. Опа! Джима чисто и шестое место перед последним кругом.
12:43. После финальной стрельбы: Экхофф, Коукалова +1, Хильдебранд +17, Виткова +21, Макаряйнен +36.
12:43. Последним выстрелом промазала Хильдебранд!
12:42. Хильдебранд уже на стрельбе! Преимуещство над преследовательницами в 20 секунд!
12:41. Джима пропустила Домрачеву и Хаммершмидт и откатилась на 12-е место.
12:38. Хильдебранд удерживает лидерство и даже сумела нарастить преимущество на несколько секунд! Юля проиграла 9 секунд.
12:37. Положение после третьей стрельбы: Хильдебранд, Виткова +20, Эхкофф +20, Коукалова +29, Макаряйнен +30. Джима уже 10-я! +50.
12:36. Отлично, Юля! Чисто!
12:35. Мазали все, кроме Хильдебранд! Немка становится единоличным лидером.
12:34. Джима откатилась на 19-е место, а у нас третье стрельба в гонке!
12:32. Джима после стрельбы проиграла семь секунд, но отыграла две позиции. 16-е место.
12:30. И вновь Экхофф выходит в промежуточные лидеры, за ней Бреза, Данкли, Виткова, Макаряйнен и Хильдебранд. В пяти секундах идет группа лидеров.
12:29. Джима - чисто! Юля поднимается на 18-е место, но проигрыш огромен просто +45.
12:29. У Коукаловой промах, остальные - чисто. Данкли вновь лидирует.
12:28. Первая восьмерка биатлонисток приходит на вторую стрельбу.
12:27. На отметке 4,3 Джима уже 24-я, +37.
12:25. Джима после стрельбы проиграла пять секунд и несколько позиций.
12:24. Тириль Экхофф захватила лидерство, позади норвежки шесть биатлонисток в интервале 6 секунд.
12:23. Лидирует Сюзан Данкли, за ней Хильдебранд и Экхофф.
12:22. Дорин-Абер - два промаха, Амонье - четыре промаха. Остальные не больше одного.
12:22. Джима 18-я, +30.
12:21. Джима с одним промахом прошла первый рубеж. Всего 10 человек сумели отстреляться чисто.
12:21. На первую стрельбу пришли биатлонистки.
12:20. Юлия Джима держится в лидирующей группе, всего 2 секунды до первого места. Украинка пока 12-я.
12:16. Поехали!
12:10. Всем привет! Скоро начинаем!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.