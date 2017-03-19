Холменколлен. Масс-старт. LIVE

Двумя гонками с массовым стартом в Холменколлене завершается соревновательная программа Кубка мира по биатлону.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонок. Начало в 12:15 и 14:30.

Украину сегодня представят Юлия Джима и Сергей Семенов. Дмитрий Пидручный - первый запасной и выступит в случае снятия кого-то из спортсменов.

12:51. На этом пока все. Спасибо за внимание!

12:50. Кайса Макаряйнен вырывает бронзу у Хильдебранд. Джима в итоге 10-я.

12:49. Экхофф по-царски финиширует с флагом в руках. Коукалова выигрывает малый хрустальный глобус гонок преследования.

12:48. Тириль Экхофф выигрывает гонку, второй становится Габриэла Коукалова.

12:47. Джима пропустила вперед себя всех, кому не лень. 9-е место у украинки, но позади в секунде еще и Дальмайер.

12:43. Опа! Джима чисто и шестое место перед последним кругом.

12:43. После финальной стрельбы: Экхофф, Коукалова +1, Хильдебранд +17, Виткова +21, Макаряйнен +36.

12:43. Последним выстрелом промазала Хильдебранд!

12:42. Хильдебранд уже на стрельбе! Преимуещство над преследовательницами в 20 секунд!

12:41. Джима пропустила Домрачеву и Хаммершмидт и откатилась на 12-е место.

12:38. Хильдебранд удерживает лидерство и даже сумела нарастить преимущество на несколько секунд! Юля проиграла 9 секунд.

12:37. Положение после третьей стрельбы: Хильдебранд, Виткова +20, Эхкофф +20, Коукалова +29, Макаряйнен +30. Джима уже 10-я! +50.

12:36. Отлично, Юля! Чисто!

12:35. Мазали все, кроме Хильдебранд! Немка становится единоличным лидером.

12:34. Джима откатилась на 19-е место, а у нас третье стрельба в гонке!

12:32. Джима после стрельбы проиграла семь секунд, но отыграла две позиции. 16-е место.

12:30. И вновь Экхофф выходит в промежуточные лидеры, за ней Бреза, Данкли, Виткова, Макаряйнен и Хильдебранд. В пяти секундах идет группа лидеров.

12:29. Джима - чисто! Юля поднимается на 18-е место, но проигрыш огромен просто +45.

12:29. У Коукаловой промах, остальные - чисто. Данкли вновь лидирует.

12:28. Первая восьмерка биатлонисток приходит на вторую стрельбу.

12:27. На отметке 4,3 Джима уже 24-я, +37.

12:25. Джима после стрельбы проиграла пять секунд и несколько позиций.

12:24. Тириль Экхофф захватила лидерство, позади норвежки шесть биатлонисток в интервале 6 секунд.

12:23. Лидирует Сюзан Данкли, за ней Хильдебранд и Экхофф.

12:22. Дорин-Абер - два промаха, Амонье - четыре промаха. Остальные не больше одного.

12:22. Джима 18-я, +30.

12:21. Джима с одним промахом прошла первый рубеж. Всего 10 человек сумели отстреляться чисто.

12:21. На первую стрельбу пришли биатлонистки.

12:20. Юлия Джима держится в лидирующей группе, всего 2 секунды до первого места. Украинка пока 12-я.

12:16. Поехали!

12:10. Всем привет! Скоро начинаем!