Холменколлен-2017. Юлия Джима финишировала 10-й в масс-старте

Приголомшливий і повний драматизму спектакль подарували біатлоністки на завершення сезону!



Жіночий мас-старт, окрім визначення переможниці гонки, повинен був дати відповідь на питання про власницю Малого кришталевого глобуса в цьому виді змагань, і вся гонка в Холменколлені пройшла під знаком цієї боротьби.



Перед стартом у двох претенденток на трофей була різниця в 11 очок: Лаура Далмайєр, яка зібрала майже всі трофеї у нинішньому сезоні, була трохи попереду Габріели Коукалової - торішнього гегемона жіночого світового біатлону. До кінця сезону лідер збірної Чехії також втомилася, і навіть в своїх улюблених контактних гонках вже не виглядає так впевнено, як в грудні-січні. І протягом гонки Габі і Лаура немов розсипалися в реверанси один одному, надаючи суперниці шанс.



Першою почала Далмайер, припустившись помилки вже у стартовій стрільбі лежачи, потім обидві промахнулися на другому вогневому рубежі. Після цього Коукалова вийшла на трасу десятою, Далмайер - двадцятою! Втім, до четвертого рубежу обидві повернулися в число претенденток на перемогу, хоча чешка все ще була трохи попереду.



І у вирішальний момент Лаура зробила суперниці останній, найдорожчий подарунок - ще один промах у стійці! Габріела відстрілялась трохи раніше і чисто - і пішла в провідному дуеті з Тіріл Екхофф. За Малим глобусом. Та чи за перемогою? На цей рахунок краще було поцікавитися у норвежки, якій не терпілося виграти перед домашніми трибунами.



До сьогоднішнього дня Тіріл не вигравала гонок з чотирма рубежами - стрільба ніколи не була її найсильнішою стороною. Але сьогодні їй вдалося відстрілятися з єдиним запасним патроном, і такий шанс порадувати рідну публіку вона не могла упустити! Екхофф не стала відкладати вирішення питання про перемогу на останні сотні метрів. На середині кола вона легко пішла від вкрай виснаженої Габріели і фінішну пряму пробігла, радісно розмахуючи національним прапором, ну і, не забувши при цьому перед стрічкою уклонитися в бік королівської ложі :) Причому, в очах Тіріл читалося, що радість ця аж ніяк не церемоніальна, а щира донезмоги. Їй би ще продовжити сезон місяці на два-три :))



У боротьбі за бронзу теж була своя драма. На останній вогневий рубіж лідером прийшла Франциска Хільдебранд, маючи 20-секунду перевагу над конкурентками. Але близькість перемоги зіграла з досвідченою німкенею злий жарт: рука від хвилювання здригнулася, і Хільдебранд пішла на коло штрафу. Проте, на дистанцію вона впевнено вирушила третьою. І хоча позаду були не останні лижниці в світовому біатлоні: Вероніка Віткова і Кайса Макаряйнен, шанси Франціски на подіум переважали.



Але не можна було недооцінювати бажання фінки реабілітуватися за всі невдачі, що спіткали її на останніх двох етапах! На останньому колі Кайса створила неможливе! Відстаючи на 20 секунд від Хільдебранд і на 15 від Віткової, вона наздогнала суперниць, а на фінішній прямій залишила обох не при справах!



Україна в цій гонці була представлена однією спортсменкою, і Юлія Джима зробила все, щоб завершити сезон на мажорній ноті. У стрільбі в неї був всього один промах - на першому рубежі, після чого наша біатлоністка виявилася в середині третього десятку. Але більше помилок Юля собі не дозволяла, методично піднімаючись вгору після кожного рубежу. У результаті їй вдалося дістатися до десятки найсильніших, чого виявилося достатньо, щоб зберегти восьме місце в загальному заліку, навіть незважаючи на успішну гонку у виконанні основної конкурентки - Хільдебранд.



Мас-старт. Жінки

1. Тіріл Екхоф (0+0+1+0) 34:23,1

2. Габриела Коукалова (0+1+0+0) +22,6

3. Кайса Макаряйнен (0+0+1+1) +34,5

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10. Юлія Джима (1+0+0+0) +57,9

Повні результати гонки тут