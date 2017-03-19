Холменколлен-2017. Фуркад одержал победу в последней гонке сезона

В норвежском Холменколлене официальный международный сезон завершился гонкой с массовым стартом у мужчин.
Масс-старт. Мужчины
1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 37:32,2
2. Андрей Расторгуев (0+1+1+0) +17,4
3. Симон Эдер (0+0+1+0) +32,4
...
21. Сергей Семенов (1+1+1+0) +1:29,7
Источник — Федерация биатлона Украины
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