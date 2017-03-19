Холменколлен-2017. Фуркад одержал победу в последней гонке сезона

© biathlonworld.com. Мартен Фуркад

В норвежском Холменколлене официальный международный сезон завершился гонкой с массовым стартом у мужчин.



Масс-старт. Мужчины 1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 37:32,2

2. Андрей Расторгуев (0+1+1+0) +17,4

3. Симон Эдер (0+0+1+0) +32,4

...

21. Сергей Семенов (1+1+1+0) +1:29,7

Источник — Федерация биатлона Украины

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