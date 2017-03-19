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Холменколлен-2017. Фуркад одержал победу в последней гонке сезона

Сергей Семенов с тремя промахами финишировал на 21-м месте

  • 19.03.2017 15:18
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biathlonworld.com. Мартен Фуркад
© biathlonworld.com. Мартен Фуркад

В норвежском Холменколлене официальный международный сезон завершился гонкой с массовым стартом у мужчин.

Масс-старт. Мужчины

  1. Мартен Фуркад (0+0+0+0)  37:32,2
  2. Андрей Расторгуев (0+1+1+0)  +17,4
  3. Симон Эдер (0+0+1+0)  +32,4
...
21. Сергей Семенов (1+1+1+0)  +1:29,7

Источник — Федерация биатлона Украины

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