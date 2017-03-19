Экс-биатлонистка Карасевич: "Могу оценить сезон на 5 из 5"

Сегодня, 19-го марта, заключительную встречу проекта "Эксперты биатлона-2", посетила Нина Карасевич - бывшая украинская биатлонистка, чемпионка Европы-2008 в гонке преследования, бронзовая призерка спринта в чешском Нове-Место. Нина вместе с болельщиками смотрела масс-старты, и специально для Sport.ua ответила на несколько вопросов после завершения гонок.

- Нина, какой момент в этом сезоне Вы запомнили больше всего?

- Когда была здесь, на «Экспертах биатлона». И первый, и второй раз – это самое прекрасное!

- Вы тренировались под руководством Александра Кравченко. Насколько мне известно, он является личным тренером Юлии Джимы и Яны Бондарь, с которыми Вы хорошо контактируете. Как можете оценить их выступления в прошедшем сезоне?

- В принципе, хорошо. Как по мне, у Юли немножко «упала» стрельба, но в целом мне кажется, что сезон у неё прошел великолепно. Надо иметь очень большое здоровье и желание, чтобы пробежать столько гонок за сезон. Юля – умничка, она молодец и большая трудяга. Яна немного не дотягивает до основы, но у неё всё-таки были медали и на Кубке IBU, и на Универсиаде. Я считаю, что, в принципе, у Яны тоже получился хороший сезон. Просто у неё было очень мало стартов.

- А с чем может быть связано ухудшение качества стрельбы Джимы в этом сезоне?

- Не могу сказать. Я думаю, что это должны знать тренера, которые с ней работают, её видят. Может быть где-то эмоциональная усталость сказалась, но я думаю, что она стрельбу подтянет. Просто произошел небольшой спад.

- После возвращения в биатлон Виты Семеренко и истечения годичной дисквалификации Ольги Абрамовой, конкуренция в женской сборной очень высокая. Пойдет ли это на пользу нашей команде?

- Конкуренция всегда идет на пользу, когда это здоровая, нормальная конкуренция. Я думаю, что она принесет плоды нашей команде. Каждый будет стремиться сделать лучше.

- Можете ли Вы согласиться, что в мужской команде больший кредит доверия дают «натурализированным» биатлонистам, которые в недавнем прошлом представляли сборную России, чем нашим?

- Я готова согласиться с этим - не только в мужской команде, но и в женской. Во времена моих выступлений это тоже было. Хотя, может быть, моя оценка является субъективной. Нужно доказывать конкуренцию результатом, но я в наших ребят верю больше.

- Удивила ли Вас стабильность высоких результатов в мужской эстафете?

- В этом году, как никогда, мужская эстафетная команда собралась основанная, сильная, которая может расти и показывать результаты гораздо выше, в моём понимании.

- Как в целом можете оценить сезон для нашей сборной?

- Я в целом могу оценить на 5-ку по 5-тибальной системе, потому что, в принципе, это очень успешный сезон во всех показателях.

- Как считаете, изменится ли состав женской эстафетной четверки на Олимпийских Играх в Пхенчанге, по сравнению с «золотой» эстафетой Сочи?

- Я думаю, что изменится, потому что есть смена достойная, конкуренция высокая. Очень интересно, как именно она поменяется.

- Каким видите состав женской эстафеты на ОИ-2018?

- Мне кажется, самый удачный был состав девчонок - когда Ира Варвинец, Юля Джима, Настя Меркушина и Лена Пидгрушная выиграли серебряные медали на чемпионате мира в Хохфильцене. Эта четверка очень сложилась. Хотя меня очень радует, что, начиная с прошлого сезона, начали менять состав команды, и каждая из девчонок могла попробовать как это - бежать в команде, потому что бежать индивидуальную гонку и эстафетную гонку – это огромная разница. Бежать в эстафете морально намного тяжелее, поэтому все должны были попробовать пробежать несколько раз, чтобы понять, кто реально работает в этой команде