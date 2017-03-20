БРЫНЗАК: «У мужчин сезон прошел стабильно, у девушек были проблемы»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги сезона и поделился самыми памятными моментами.

«Разные чувства: у мужчин все было более стабильно, у девушек же было много проблем, кто-то пропускал, кто-то не тренировался, кто-то был дисквалифицирован или болел. Было тяжело собрать всех в одну команду. Мы подстраивались к каждой гонке. Кто-то, как Джима должна была отдаваться за всех, кто-то пропускал. В олимпийский сезон нужно будет все собрать, отбросить личные дела, эмоции и хорошо подготовиться.

Самый приятный момент это эстафета на чемпионате мира, знаменитый финиш Елены Пидгрушной. Мы еще раз увидели, какой у нее характер и что она может бороться с любой спортсменкой. Самый неприятный момент - самострел Джимы, помешавший ей завоевать медаль чемпионата мира», - сказал Брынзак.