Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

БРЫНЗАК: «У мужчин сезон прошел стабильно, у девушек были проблемы»

Глава Федерации биатлона Украины — об итогах сезона

  • 20.03.2017 14:37
  • 210 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Владимир Брынзак
© Sport.ua. Владимир Брынзак

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги сезона и поделился самыми памятными моментами.

«Разные чувства: у мужчин все было более стабильно, у девушек же было много проблем, кто-то пропускал, кто-то не тренировался, кто-то был дисквалифицирован или болел. Было тяжело собрать всех в одну команду. Мы подстраивались к каждой гонке. Кто-то, как Джима должна была отдаваться за всех, кто-то пропускал. В олимпийский сезон нужно будет все собрать, отбросить личные дела, эмоции и хорошо подготовиться.

Самый приятный момент это эстафета на чемпионате мира, знаменитый финиш Елены Пидгрушной. Мы еще раз увидели, какой у нее характер и что она может бороться с любой спортсменкой. Самый неприятный момент - самострел Джимы, помешавший ей завоевать медаль чемпионата мира», - сказал Брынзак.

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.