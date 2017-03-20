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Полиция остановила вечеринку норвежских биатлонистов в Холменколлене

Отдел пожарной охраны вынудил спортсменов остановить торжество из-за пожарной тревоги

  • 20.03.2017 18:34
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nrk.no
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После завершения масс-старта в Холменколлене спортсмены мужской и женской команд Норвегии отправились на ежегодную вечеринку, посвященную финишу сезона. В разгар праздника отдел пожарной охраны вынудил спортсменов остановить торжество из-за пожарной тревоги.

«Полиция пришла и прервала вечеринку, потому что кем-то была несколько раз спровоцирована пожарная сигнализация. Кто-то бродил по коридорам отеля и весело проводил время. Те, кто был на вечеринке, расстроились из-за того, что ее прекратили. Жаль, что так получилось, учитывая, что у спортсменов был долгий сезон», – заявила менеджер арены Холменколлена Эмили Нордскар.

Источник — Евроспорт

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