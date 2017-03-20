Полиция остановила вечеринку норвежских биатлонистов в Холменколлене

После завершения масс-старта в Холменколлене спортсмены мужской и женской команд Норвегии отправились на ежегодную вечеринку, посвященную финишу сезона. В разгар праздника отдел пожарной охраны вынудил спортсменов остановить торжество из-за пожарной тревоги.

«Полиция пришла и прервала вечеринку, потому что кем-то была несколько раз спровоцирована пожарная сигнализация. Кто-то бродил по коридорам отеля и весело проводил время. Те, кто был на вечеринке, расстроились из-за того, что ее прекратили. Жаль, что так получилось, учитывая, что у спортсменов был долгий сезон», – заявила менеджер арены Холменколлена Эмили Нордскар.