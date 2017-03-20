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ВИДЕО ДНЯ. На биатлонистку сборной Франции напала белка

Жюстин Бреза отделалась легким испугом

  • 20.03.2017 19:13
  • 1749 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ВИДЕО ДНЯ. На биатлонистку сборной Франции напала белка

На 9-м этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене произошел курьезный эпизод. Во время женского масс-старта на француженку Жюстин Бреза напала белка, которая перебегала трассу.

Грызун выскочил перед биатлонистками на одном из спусков, а затем прыгнул на спортсменку. Жюстин Бреза испугалась и скинула грызуна, после чего продолжила гонку.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 20.03.2017 19:44
    +2
    Злобный грызун.
    Ведь успел уже пробежать, но вернулся и напал!
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    Jeck
      Jeck, 20.03.2017 19:49
    +7
    Білка хотіла покуштувати французьку булку
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    vit-2
    online
      vit-2, 20.03.2017 20:34
    0
    Жюстин Бреза отделалась легким испугом
    ________________

    Бачив цю подію онлайн. Сказав би що вона (білка) кардинально зі знаком "-" вплинула на француженку, яка до цього епізоду боролася за медалі, а на наступній стрільбі зробила аж 2 промахи і випала навіть із ТОП-10 гонки, посівши підсумкове 12-е місце в останній гонці сезону.
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    viksilverland
    online
    viksilverland, 20.03.2017 20:40
    0
    То ще повезло шо не ведмідь перебігав дорогу
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