ВИДЕО ДНЯ. На биатлонистку сборной Франции напала белка

На 9-м этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене произошел курьезный эпизод. Во время женского масс-старта на француженку Жюстин Бреза напала белка, которая перебегала трассу.
Грызун выскочил перед биатлонистками на одном из спусков, а затем прыгнул на спортсменку. Жюстин Бреза испугалась и скинула грызуна, после чего продолжила гонку.
Источник — Sport.ua
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Ведь успел уже пробежать, но вернулся и напал!
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Бачив цю подію онлайн. Сказав би що вона (білка) кардинально зі знаком "-" вплинула на француженку, яка до цього епізоду боролася за медалі, а на наступній стрільбі зробила аж 2 промахи і випала навіть із ТОП-10 гонки, посівши підсумкове 12-е місце в останній гонці сезону.
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