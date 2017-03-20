ВИДЕО ДНЯ. На биатлонистку сборной Франции напала белка

На 9-м этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене произошел курьезный эпизод. Во время женского масс-старта на француженку Жюстин Бреза напала белка, которая перебегала трассу.

Грызун выскочил перед биатлонистками на одном из спусков, а затем прыгнул на спортсменку. Жюстин Бреза испугалась и скинула грызуна, после чего продолжила гонку.