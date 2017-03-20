Анастасия МЕРКУШИНА: «Сезон был тяжелый, но классный»

Биатлонистка Анастасия Меркушина отметила, что свой первый взрослый сезон она прошла с удовольствием и доказала, что заслуживает на место в национальной команде.
Как оцениваешь для себя прошедший сезон?
Тяжело. Было тяжело, но классно. Сезон я прошла с удовольствием.
На что рассчитывала в период летней подготовки?
Медальных целей тогда я не ставила, а просто работала. Прошла летний сезон и ждала отзыва от своего организма. Хотела испытать себя, показать лучшие результаты и вообще узнать, на что я сама способна.
В начале сезона ты все же поехала не на Кубок мира, а на Кубок IBU.
Я всегда стараюсь оценивать себя адекватно и если я не готова, я никогда не выйду на старт. Не люблю занимать чужое место. Мое место должно быть моим. На Кубок IBU я ехала, чтобы доказать всем и себе, что это мое место, и я это сделала.
Как оцениваешь для себя чемпионат мира?
Я увидела все свои ошибки. Очень классно финишировать в спринте с нулем потому, что ты видишь: 50 секунд проиграла первому месту, значит - 50 секунд мне нужно сбросить.
Готова бороться за место в Олимпийской команде? Конкуренция будет очень высокой.
Я уже начала подготовку. Этот сезон закончился, начался новый.
А отдых?
Дома возле камина, на даче в Закарпатье и я буду самой счастливой.
Источник — Xsport
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