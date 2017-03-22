Мартен Фуркад завершит карьеру в следующем сезоне

28-летний французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что намерен закончить карьеру после следующего сезона. Последним турниром для спортсмена может стать Олимпиада-2018.

«Есть большие шансы, что я завершу карьеру в следующем сезоне. С каждым разом мне все труднее и труднее. Я выиграл многое, пора попробовать что-нибудь еще», – отметил Фуркад.

Фуркад – 11-кратный чемпион мира и 6-кратный обладатель Кубка мира в общем зачете.