Мартен Фуркад завершит карьеру в следующем сезоне

28-летний французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что намерен закончить карьеру после следующего сезона. Последним турниром для спортсмена может стать Олимпиада-2018.
«Есть большие шансы, что я завершу карьеру в следующем сезоне. С каждым разом мне все труднее и труднее. Я выиграл многое, пора попробовать что-нибудь еще», – отметил Фуркад.
Фуркад – 11-кратный чемпион мира и 6-кратный обладатель Кубка мира в общем зачете.
Источник — L`Equipe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.