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Мартен Фуркад завершит карьеру в следующем сезоне

Французский спортсмен твердо намерен покинуть биатлон

  • 22.03.2017 08:40
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biathlon.com.ua. Мартен Фуркад
© biathlon.com.ua. Мартен Фуркад

28-летний французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что намерен закончить карьеру после следующего сезона. Последним турниром для спортсмена может стать Олимпиада-2018.

«Есть большие шансы, что я завершу карьеру в следующем сезоне. С каждым разом мне все труднее и труднее. Я выиграл многое, пора попробовать что-нибудь еще», – отметил Фуркад.

Фуркад – 11-кратный чемпион мира и 6-кратный обладатель Кубка мира в общем зачете.

Источник — L`Equipe

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