Елена ПИДГРУШНАЯ: «Сейчас я, наконец, ощущаю себя взрослой»

Сезон в биатлоне официально завершился. Самой ценной наградой для нашей команды стало серебро в женской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Один из главных творцов австрийского успеха - Елена Пидгрушная пропустила концовку сезона из-за болезни и не смогла опробовать трассу в Пхенчхане, где через год пройдет Олимпиада-2018. Впрочем, 30-летняя биатлонистка уверена, следующий год должен стать для нее особенным.

«Травы никогда никому не вредили»

- Сейчас я уже чувствую себя намного лучше, только недавно перестала кашлять, и сейчас у меня идет восстановление. Я поехала в горы, покататься на горных лыжах, потому что тут не такая нагрузка на дыхательные пути. Вот так совмещаю реабилитацию и отдых. Немного покатаюсь - и можно опять начинать тренировки.

- Вы искали специалиста по травам, прибегаете к нетрадиционной медицине?

- Я думаю, что травы никогда никому еще не вредили. У меня уже был позитивный опыт фитотерапии. Тем более что мне нельзя употреблять никакой лишней химии, поэтому травы для спортсмена – самый оптимальный вариант.

- Вы планируете отдыхать после сезона?

- Мне в первую очередь нужно поправить здоровье, поэтому пока побуду дома. Буду проводить легкие тренировки, чтобы поддерживать форму. Но, конечно, нужен и отдых, возможно, получиться поехать на море. Хочется отдохнуть и набраться эмоций, чтобы было желание соревноваться и работать еще год.

- В этом сезоне у вас не получилось выиграть индивидуальные гонки на Кубке мира, но тем не менее, есть медаль чемпионата мира в эстафете. Вы больше довольны или разочарованы минувшим годом?

- Для меня эта медаль чемпионата мира действительно очень ценная, потому что сезон с самого начал не задался, было очень тяжело. Конечно, назвать его провальным нельзя, потому что медаль чемпионата мира есть.





Так каждый раз бывает после сезона, когда думаешь, что был готов сделать больше, где-то пробежать лучше, где-то отстреляться, подиум был так близко. И мне тоже хотелось большего, чем я сделала.

«Брынзаку подарили шарж»

- После эстафеты на чемпионате мира вы признавались, что вам просто повезло с погодой. Действительно так было?

- Мне повезло в том плане, что пошел небольшой дождь, и увеличилась влажность на лыжне, и как раз из-за этого у меня хорошо поехали лыжи. Все старались держаться центра, потому что там был «глянец». И когда я стала догонять девочек, мне пришлось сворачивать вправо, поскольку не было другого выхода. А там был свежий снег и не такой закатанный. И вот в этот момент мне повезло, что там по влаге мои лыжи очень хорошо поехали, и удалось объехать соперниц.

- Как долго отходили от этой победы?

- У меня до сих пор все эмоции остались.

- Настя Меркушина сказала, что победу вы посвятили президенту ФБУ Владимиру Брынзаку, которому исполнилось 60 лет. Была ли по этому поводу большая вечеринка?

Да, он праздновал с семьей, и мы тоже присутствовали. Мы подарили Владимиру Михайловичу шарж, на котором в карикатурном смешном виде нарисован он и 10 девочек из сборной, которые вместе тренировались в этом году. Ему очень понравилось.

«Министр относился ко мне, как к дочке»

- В Хохфильцене вас поддерживал и министр спорта Игорь Жданов, вы до сих пор в хороших отношениях?

- Конечно. Он часто приезжал к нам на этапы Кубка мира, болел за нас. У нас действительно дружеские отношения. Мы всегда смеялись над тем, что министр относился ко мне не как к своему подчиненному, а как к дочке.

- Назад в кабинеты не звал?

- Ну, у меня же Олимпийские игры в следующем году. Хотя я ничего наперед не загадываю, и все возможно.

- У вас нынешний год тоже юбилейный, вам исполнилось 30 лет в январе. Как изменилось ваше самоощущение?

- Вот сейчас я, наконец, ощущаю себя взрослой. У меня не было большого желания что-то праздновать, но команда была рядом, и все хотели поздравить, поэтому захотелось сделать небольшой праздник. Получилось очень весело и дружно.

- Складывается впечатление, что вы еще больше похудели. В чем причина?

- Мне в последнее время все говорят, что я помолодела, что выгляжу практически как девочка. Но на самом деле вес у меня каждый год колеблется в пределах 5-7 кг.

Летом я набираю вес за счет мышечной и жировой массы, а на сезон организм сбрасывает вес, чтобы было удобно бегать. В принципе, из года в год я приблизительно в одном весе заканчиваю сезон.

«Каждый день лакомились салом»

- Урош Велепец следит за вашим весом и питанием?

- Тренеры нас на весы, конечно, не ставят, разрешают кушать все. Но он следит, чтобы у нас было сбалансированное питание. У меня с этим проблем нет. Он больше молодых девочек учит, чтобы не было перебора по углеводам или по белкам, или чтобы просто на салатиках не сидели, ведь должно быть полноценное питание.

- Дмитрий Пидручный как-то выкладывал в соцсеть фото «типичного обеда биатлониста»: сало, чеснок. Угощал ли он всех?





- Да. Это как раз был момент, когда его брат с друзьями приехали к нам на сборы, и привезли ему 12 разных видов сала. И он на каждый обед нарезал и приносил в столовую. Я тогда как раз с ребятами готовилась, так что мне повезло, мы каждый день лакомились этим салом.

«Пока не могут нас обыграть - пусть тренируются»

- В этом сезоне в команду вернулись сестры Семеренко и начали выступать. Как по-вашему, это позитивный момент перед олимпийским сезоном, или стоило обновлять команду?

- Если спортсмен возвращается, значит, ему есть еще что сказать. Я это знаю по себе. Если спортсмен возвращается с желанием, то он в любом случае будет сильнее, чем любой молодой спортсмен.

Конечно, обновлять команду нужно, но пока молодежь не может нас обыграть, пусть тренируется, а бегать будем мы. Никто никогда не ставит в команду по фамилии или по возрасту, ставят сильнейших.

В этом году себя прекрасно зарекомендовала Анастасия Меркушина. Никогда не было вопроса о том, ставить ее или Валю Семеренко как более опытную спортсменку. Настя была сильнее и была в команде.

Но то, что сестры Семеренко вернулись, а Вита еще и красиво, с подиумом, это очень приятно для всех. Будет команда, будут опытные девочки, будет настоящая работа, а молодежи будет на кого равнять, и быстро расти.

- Вы уже видели сыночка Виты Семеренко - Марка?

- Видела (улыбается). Хороший мальчик, дай Бог ему здоровья. Кого крестной позовут? Честно, не знаю. Вита приезжала тренироваться с командой лишь однажды, а я на том сборе была с ребятами, поэтому близко пообщаться мы не успели.

Мы однажды пересеклись с ее мужем. Вита как раз заканчивала тренировки, а ее муж с Марком были на парковке. Мы пообщались буквально несколько минут.

- Вы похвалили Настю Меркушину, есть ли у нее потенциал стать лидером мирового биатлона?

- Возможности есть у каждого. Настя – трудяга, если она знает, что нужно, она будет работать через не могу, будет идти до последнего и никогда не скажет, что измучилась и не хочет чего-то делать.

У нее были проблемы с весом, она долгое время сидела на диете, сбросила более 10 кг, и сейчас придерживается наиболее правильной системы питания во всей нашей сборной. И то, что она побежала – так должно было случиться. И слава Богу, что полетела она тогда, когда было нужно, на чемпионате мира.

«На Олимпиаде хочу реализовать себя»

- Какие у вас цели на Олимпийские игры в Пхенчхане?

- Моя цель одна – реализовать себя настолько, чтобы после финиша сказать, что это был мой максимум, который я вообще могла сделать. И я к этому иду каждый год. Если честно, пока такого ощущения у меня еще не было.

- Вы уже не раз были в Пхенчхане, бежали там на ЧМ-2009, как вам трасса, атмосфера в целом?

- Там действительно ощущаешь, что и воздух другой, и давление. В Пхенчхане нужно проводить некоторое время, адаптироваться.

Мы в этом году приехали на неделю, и это была очень сложная неделя. При том, что мы старались жить по европейскому времени. Но все было очень сложно. Один из негативных моментов – питание, потому что у них свои вкусовые пристрастия, и когда они пытаются свои блюда делать на европейский манер, у них не очень получается. Надеюсь, что к Олимпиаду все поменяется, ведь есть определенные требования к питанию.

А что касается трассы, то рельеф мне там очень нравится, он интересный, трасса – широкая, опять-таки надеюсь, что к следующему году состояние снега и самой лыжни будет лучше, потому что в этом году они не научились «дружить» с погодными условиями.

- У вас много болельщиков. Как часто получается общаться, помогают ли соцсети?

- У меня есть только страница в Фейсбуке, и там уже более 4000 подписчиков. Люди ищут, интересуются, но я мало с кем действительно общаюсь. Потому что во время сезона хочется быть с теми людьми, которых ты действительно знаешь, любишь.

Потому что вопросы в соцсетях пишут зачастую о том, как я себя чувствую, почему не стартует Валя, когда вернется Вита. Я никогда не отвечаю на такие вопросы, просто игнорирую. На другие вопросы я отвечаю и поддерживаю контакт.





Мы всегда любим, уважаем наших болельщиков и благодарны им за то, что они с нами. Когда на трибунах наши флаги и наши люди, это всегда прибавляет сил, и хочется лучше бежать.

«Случаи наказания за допинг - индивидуальны»

- Мартен Фуркад выступает за то, чтобы не допускать тех, кто хоть раз попался на допинге, к соревнованиям наравне с «чистыми» спортсменами. Как вы считаете, это правильно?

- Одно дело, когда спортсмен специально использует тот же эритропоэтин и соревнуется с мыслями «проскочить» проверку. Тогда, конечно, такой спортсмен не имеет права дальше продолжать соревноваться. Тем более, были прецеденты, когда спортсмен и дважды, и трижды попадался на допинге. Это и некрасиво, и портит весь вкус от спорта, от соревнований.

Но ведь есть и другие случаи. Та же Наталья Бурдыга попала в аварию, лечила глаза, ей назначили препарат и сказали, что он выводится из крови через 10 дней и он запрещен лишь во время соревновательного периода. А оказалось, что этот препарат не вывелся за 10 дней. Прошло даже две недели. Она выиграла летний чемпионат мира, но ее дисквалифицировали и медаль забрали. И в таком случае отстранять спортсмена на всю жизнь – негуманно. Наталья просто пыталась вылечиться, отойти после операции. Она не виновата, что организм медленнее отреагировал на препарат.

То же и с Олей Абрамовой. Ей до сих пор так и не предъявили обвинений в употреблении допинга, хотя она год практически не тренировалась, потеряла столько времени. Поэтому все случаи индивидуальны.

Но если есть доказательства, что спортсмен целенаправленно принимал запрещенные препараты для улучшения результата, тут я согласна с возможностью пожизненного отстранения.

- Как вы отнеслись к тому, что у России забрали ЧМ-2021?

- Я никак не могу к этому относиться из-за того, что я не владею на 100% всей информацией. То ли этот чемпионат у России забрали, то ли они сами его отдали? Был ли факт приема допинга у спортсменов, ведь до сих пор длиться расследование и еще не названы имена и фамилии виноватых. А когда нет информации, то какие может быть мнение?

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Как-то мы разбежались…»

В прошлом году стало известно, что Елена развелась с мужем - политиком Алексеем Кайдой. О личной жизни Пидгрушна говорит не очень охотно:

- Мы взрослые люди, просто вместе решили, что нам нужно развестись. Жизнь продолжается дальше. Общение у нас сейчас очень ограничено. У него своя жизнь, у меня своя. Как-то мы разбежались и все.



Татьяна ЯЩУК