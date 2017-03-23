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Владимир БРЫНЗАК: «Надеюсь, что следующий сезон будет еще лучше»

Президент Федерации биатлона Украины подвел итоги сезона

  • 23.03.2017 14:50
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xsport.ua. Владимир Брынзак
© xsport.ua. Владимир Брынзак
Владимир Брынзак отметил успехи наших спортсменов на Кубке мира, чемпионате мира и Универсиаде, но при этом заявил, что год получился непростым. Также глава ФБУ рассказал, по какому принципу будет проходить подготовка команды в олимпийский год: «Сезон выдался очень непростым. Было много проблем у женской команды: и болезни, и Вита с Валей Семеренко полноценно не вернулись, и у Абрамовой дисквалификация, поэтому девочкам пришлось работать и за себя, и за того «парня», как говориться. Однако команда справилась. Третье место в общем зачете, 8 место в индивидуальном зачете Юлии Джимы и медаль чемпионате мира стали неплохими результатами. Призовые места были завоеваны и на юниорских соревнованиях, и на Универсиаде, поэтому потихоньку украинский биатлон свое реноме поддерживает.
 
Я надеюсь, что следующий сезон будет еще лучше. Тренер поближе познакомился с нашими спортсменами, он знает, как проводить индивидуальную подготовку. Плюс, мы еще возьмем молодых Ткаленко и Доценко, которые себя хорошо проявили на этапах Кубка IBU. Думаю, что у нас будет хорошая команда.
 
К украинским тренерам есть вопросы: они устраивают между собой разборки, а подготовить биатлонистов к основным стартам не могут.
 
Вопрос с винтовками для Пидручного и Джимы уже решен. Оружие находиться в Словении, и следующий сезон они начнут с новыми винтовками. Также, мы заказали еще двенадцать новых винтовок, которые будут закупаться у немецкой компании.
 
Изменения в подготовке не планируются, однако команда будет разделена на две группы – олимпийскую и резервную. Они будут тренироваться вместе, но в то же время и отдельно».

Источник — Xsport

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