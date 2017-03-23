Габриэла КОУКАЛОВА: «На этап Кубка мира в Тюмень я не поеду»

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи и двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова высказала свое мнение об этапе Кубка мира в Тюмени: «В допинговом скандале господин Бессеберг повёл себя неадекватно. Это было похоже на насмешку. Мои коллеги положительно отреагировали на то, что я не подала ему руку. Их удивила моя смелость. Бессеберг же рад не был. Он остановил меня после гонки, и мы долго спорили.
Я сказала ему, что усилий для решения допинговой проблемы прикладывается недостаточно. Я спросила, почему он оставил Тюмени этап Кубка мира на следующий год. Я сказала ему, что если этот этап пройдёт в Тюмени, я на него не поеду».
Источник — Спорт уик-энд
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и пусть вспомнят-"у вас танки,у нас Недомански")))
и пусть вспомнят-"у вас танки,у нас Недомански")))
молодца! пусть 68 год вспомнят !и пусть вспомнят-"у вас танки,у нас Недомански")))
хеннадий, не суди по своим старческим годам всех остальных
не разочаруй меня!
тебя не судить надо,тебя надо засунуть туда от куда ты вылез!)))
King King, 23.03.2017 17:28 молодца! пусть 68 год вспомнят !и пусть вспомнят-"у вас танки,у нас Недомански"))) хеннадий, не суди по своим старческим годам всех остальных
животное-я тебе уже говорил,у тебя"хенабобия" и "минусофобия"не разочаруй меня!тебя не судить надо,тебя надо засунуть туда от куда ты вылез!)))
bordeaux1, 23.03.2017 17:43 King King, 23.03.2017 17:28 молодца! пусть 68 год вспомнят !и пусть вспомнят-"у вас танки,у нас Недомански"))) хеннадий, не суди по своим старческим годам всех остальных животное-я тебе уже говорил,у тебя"хенабобия" и "минусофобия"не разочаруй меня!тебя не судить надо,тебя надо засунуть туда от куда ты вылез!)))
хена, а шо такий злой? похмелись, и все пройдет ))
животное-я тебе уже говорил,у тебя"хенабобия" и "минусофобия"
не разочаруй меня!
а вот про злой
это истерика ))))
----«Западный мир» готовит кампанию по срыву чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Meduza.
По словам Захаровой, «будут предприниматься очень серьезные шаги» против запланированного в России спортивного мероприятия. Эти шаги будут включать в себя информационную кампанию, оказание влияния на общественное мнение и «различные сюрпризы».
ОТСОС МАРИЯ ЗАХАРОВНА))))
King King, 23.03.2017 17:52 bordeaux1, 23.03.2017 17:43 King King, 23.03.2017 17:28 молодца! пусть 68 год вспомнят !и пусть вспомнят-"у вас танки,у нас Недомански"))) хеннадий, не суди по своим старческим годам всех остальных животное-я тебе уже говорил,у тебя"хенабобия" и "минусофобия"не разочаруй меня!тебя не судить надо,тебя надо засунуть туда от куда ты вылез!))) хена, а шо такий злой? похмелись, и все пройдет ))
опять повторяю для тебяживотное-я тебе уже говорил,у тебя"хенабобия" и "минусофобия"не разочаруй меня!а вот про злойэто истерика ))))----«Западный мир» готовит кампанию по срыву чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Meduza. По словам Захаровой, «будут предприниматься очень серьезные шаги» против запланированного в России спортивного мероприятия. Эти шаги будут включать в себя информационную кампанию, оказание влияния на общественное мнение и «различные сюрпризы».ОТСОС МАРИЯ ЗАХАРОВНА))))
bordeaux1, 23.03.2017 17:55 King King, 23.03.2017 17:52 bordeaux1, 23.03.2017 17:43 King King, 23.03.2017 17:28 молодца! пусть 68 год вспомнят !и пусть вспомнят-"у вас танки,у нас Недомански"))) хеннадий, не суди по своим старческим годам всех остальных животное-я тебе уже говорил,у тебя"хенабобия" и "минусофобия"не разочаруй меня!тебя не судить надо,тебя надо засунуть туда от куда ты вылез!))) хена, а шо такий злой? похмелись, и все пройдет ))опять повторяю для тебяживотное-я тебе уже говорил,у тебя"хенабобия" и "минусофобия"не разочаруй меня!а вот про злойэто истерика ))))----«Западный мир» готовит кампанию по срыву чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Meduza. По словам Захаровой, «будут предприниматься очень серьезные шаги» против запланированного в России спортивного мероприятия. Эти шаги будут включать в себя информационную кампанию, оказание влияния на общественное мнение и «различные сюрпризы».ОТСОС МАРИЯ ЗАХАРОВНА))))
ну так вот тебе и повод появился)))
лаптеногие -запните ваши "минуса"для меня бальзам)))
значит все верно-все правельно!)))
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