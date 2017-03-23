Габриэла КОУКАЛОВА: «На этап Кубка мира в Тюмень я не поеду»

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи и двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова высказала свое мнение об этапе Кубка мира в Тюмени: «В допинговом скандале господин Бессеберг повёл себя неадекватно. Это было похоже на насмешку. Мои коллеги положительно отреагировали на то, что я не подала ему руку. Их удивила моя смелость. Бессеберг же рад не был. Он остановил меня после гонки, и мы долго спорили.

Я сказала ему, что усилий для решения допинговой проблемы прикладывается недостаточно. Я спросила, почему он оставил Тюмени этап Кубка мира на следующий год. Я сказала ему, что если этот этап пройдёт в Тюмени, я на него не поеду».