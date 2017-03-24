Михал ШЛЕЗИНГР: «Русским дали пощечину»

Чешский биатлонист высказался по поводу лишения Тюмени права проведения чемпионата мира-2021: «Предполагаю, что все идет к тому, что они не будут принимать чемпионат мира. По-другому не могло быть. Это своеобразная пощечина русским, которая даст им понять, что нельзя получать все что хочется за счет влияния и денег.

Им надо сначала решить свои проблемы, а потом уже вернуться к биатлонным соревнованиям.

Могут появиться новые факты о допинге в России. У меня есть информация от инсайдеров, что скоро появятся новые свидетели по данному делу. Посмотрим, что произойдет», – заявил Шлезингр.

Напомним, что Конгресс Международного союза биатлонистов выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира в сентябре 2016 года. Исполком IBU 8 февраля предложил Союзу биатлонистов России до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира, но СБР на это не пошел. Позже стало известно, что решение IBU лишить Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года вступило в силу.