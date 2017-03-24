Владимир БРЫНЗАК: «Такой ровной команды нет больше ни в одной стране»

По окончании зимнего сезона президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак дал уже немало комментариев с подведением итогов, чем утолил информационный голод основной части болельщиков. Мы же попросили Владимира Михайловича «копнуть» более глубоко несколько тем, которые не попали в экспресс-анализ.

- Владимир Михайлович, сезон окончен, время подводить итоги. Накануне сезона Вы говорили, что главной целью команды будет – показать себя и успешно выступить на чемпионате мира, обрести уверенность перед олимпийским сезоном. Можно ли результаты нашей сборной считать достаточными, чтобы назвать задачу выполненной?

- Конечно, могло быть лучше. Но сложились такие обстоятельства, которые выбивали из нормального ритма: болезни Пидгрушной и Варвинец, отсутствие с начала сезона Абрамовой и Вали Семеренко, только в конце сезона первые гонки провела Вита… Одним словом, стабильности в женском составе сборной, такой, как хотелось бы, не было. Тем не менее, эстафету на чемпионате мира девчонки отработали и показали свой потенциал. Кроме того, вспомним, что Юли Джиме занять третье место не позволил обидный самострел. У ребят тот же Семенов на «двадцатке» показал очень хороший результат. То есть, команда, в целом, была готова, но в этот раз нам изменило везение.

- А как насчет обретения уверенности? У Вас есть ощущение силы сборной – на том уровне, как это было четыре года назад?

- Конечно, есть. Потому что я общался с Витой и вижу ее настрой, знаю, что Варвинец в следующем сезоне функционально будет лучше готова, Джима за лето подтянет стрельбу, Меркушина также имеет огромную мотивацию к росту… Так что, у нас в команде еще и конкуренция серьезная будет за место в основе. Думаю, такой ровной команды нет больше ни в одной стране.

- В женской команде лидером сезона стала Юлия Джима, проведшая огромное количество стартов. Такой график планировался изначально, или решение принималось уже по ходу сезона, глядя на результаты Юли?

- Я бы не говорил только о Джиме – у нас все спортсменки, которые были готовы на момент стартов, бежали на соревнованиях. У той же Меркушиной соревновательный объем тоже очень большой. Это специфика предолимпийского сезона: надо нагрузиться по-максимуму, чтобы в следующем сезоне сбросить нагрузки, провести скоростную работу, и после такого комплекса нагрузок, в олимпийский сезон выступать всегда легче.

- А нет ли у Вас опасения повторения истории Вали Семеренко и Елены Пидгрушной, которые на следующий сезон после феерии были бледной тенью себя годичной давности?

- Нет-нет. Здесь совсем другая ситуация, другой характер спортсменки… Юля знает, чего она хочет и что для этого надо делать. Уверен, все будет нормально.

- Лена Пидгрушная о своем самочувствии и дальнейших перспективах говорила самостоятельно. А что о Вале? Решены ли ее проблемы со здоровьем, и сможет ли она уже в мае полноценно включиться в работу наравне со всеми?

- По крайней мере – хочет. Валя настроена, горит желанием и обещает сделать все, чтобы быть членом основы без всяких условностей. Да, по самочувствию есть ряд нюансов, но желание я вижу.

Соревновательная практика будет у всех

- Если в прошедшем сезоне у Уроша Велепеца была головная боль – как собрать сильный состав, то теперь – как дать соревновательную практику всем сильным спортсменкам?

- Ничего страшного – квота в шесть спортсменок у нас есть, плюс кто-то будет пропускать старты, тренеры смогут чередовать спортсменок. Соревновательная практика будет у всех. Более того, за счет этой конкуренции все будут стараться и стремиться к максимальному результату. А когда спортсмен излишне уверен в своем месте в команде, это немного расслабляет.

- Прогресс мужской команды нельзя не заметить. Можно ли надеяться, что в Пхенчхане мужчины, пожалуй, впервые станут нашими медальными шансами наравне с девушками?

- Ну медальный шанс и на прошлой Олимпиаде был, у того же Семенова. Мы работаем, и надеюсь, что в Корее ребята будут претендовать на медаль, но планировать что-то сложно. Наша главная задача – оптимально подготовиться. Но в Корее на результат будет влиять и немало не зависящих от спортсменов факторов: сложная трасса, непредсказуемая погода – на этом обжигались многие спортсмены и просто там не будет никому.

- Как Вы считаете, команду надо настраивать на использование шанса в каждой гонке, или целенаправленно готовить эстафетную четверку?

- Расставлять акценты будет Юрай Санитра. Я думаю, уже по ходу следующего сезона мы увидим, что у нас получается лучше и на что стоит делать основную ставку.

- Вы говорили о том, что в предсезонной подготовке у девушек снова будет расширенный состав. А как у ребят? Мы тоже увидим две группы под общим руководством Юрая Санитры?

- Думаю, нет: Юрай хочет сосредоточиться именно на олимпийской команде, чтобы дать максимально возможный результат. И пока он еще думает над форматом работы мужской команды. Скорее всего, через пару дней окончательное решение будет принято.

- В одном из Ваших интервью прозвучала мысль о том, что Вы хотели бы усилить третий этап мужской эстафеты. Поделитесь, кого Вы имели в виду?

- Хотелось бы, чтобы таким усилением стали Руслан Ткаленко и Андрей Доценко. Но посмотрим, как сложится. Если они будут готовиться в команде, могут вырасти в надежных и сильных эстафетчиков.

В целом вопросов к тренерскому штабу немало

- Вы имеете в виду перспективу уже ближайшей Олимпиады?

- Ну а почему нет? Если они хорошо проявят себя на сборах, получат право выступить на Кубке мира и заслужат место в олимпийской заявке – вполне могут выступить в Корее.

- Каковы планы на предсезонную работу?

- Раскрывать все тонкости я не буду, скажу только, что программа на межсезонье уже составлена и все сборы уже расписаны буквально по дням.

- На летний чемпионат мира в Чайковский, надо полагать, команда не поедет?

- Нет, эту поездку мы не планируем. Во-первых, с учетом графика сборов может быть довольно сложная логистика, плюс мы помним, с какими проблемами с провозом оружия сталкивались ранее наши спортсмены. Да и вообще, в олимпийский год подобные соревнования вряд ли будут полезны.

- Давайте опустимся на уровень ниже и поговорим о ближайшем резерве. Как можно оценить выступление команды Б в соревнования Кубка IBU?

- Откровенно говоря, не очень хорошо. Мне не понравилось, как подвели к главным стартам Труша и Дудченко, та же Кривонос выступила в сезоне ниже своих возможностей. Из положительного отмечу запомнившиеся выступления Ткаленко и Доценко, особенно в эстафете Отепяя. Но в целом вопросов к тренерскому штабу немало, и я даже задумываюсь, не доверить ли команду Б кому-то другому. Мне не очень нравится, в каком стиле работают наши тренеры.

- Накануне сезона в рамках компромисса вокруг Ирины Варвинец Николай Зоц стал старшим тренером мужской сборной. Как получилось, что осенью Николай Николаевич снова оказался в команде Б и стал готовить спортсменов к Кубку IBU?

- Зоц не захотел лететь в Канаду, и вместо заокеанского сбора со своими спортсменами поехал в Норвегию. После этого уже так и пошло, что те ребята, с которыми он работал, стали ездить на этапы Кубка IBU, а Зоц – их тренировать.

- Это не могло стать катализатором для продолжения истории вокруг Иры и возникновения мартовской ситуации с Русланом Ткаленко?

- Я не знаю. Что касается Иры, то, конечно, дергание между двумя командами не пошло ей на пользу. И она, разумеется, сама понимала, что эту неопределенность надо устранять. Закончилось тем, что Варвинец сама подошла к Урошу Велепецу и сказала, что будет тренироваться вместе с основой. Так что, сейчас с этим вопросом у нас полная ясность.

- В последние годы у нас в стране довольно много внимания уделяется юношескому биатлону. Проводится немало соревнований, лучшие юные спортсмены регулярно тренируются и соревнуются за границей. То, чего ранее трудно было представить. Однако результаты этого сезона вряд ли являются адекватными тем вложениям, которые делаются в подрастающую смену. В чем причина?





В команде есть полное взаимопонимание и единая цель - Я не согласен с такой оценкой. На каждых юниорских или юношеских соревнованиях у нас есть медали. Другое дело, что лидеров юниорской команды не смогли правильно подвести к чемпионату мира. Но здесь надо понимать, что на тех же Труша и Дудченко выпала серьезная нагрузка с большим количеством стартов, в том числе среди взрослых – на Кубке IBU. И на чемпионат мира они приехали уже функционально не готовыми. Но в целом сезон наших юниоров я могу охарактеризовать положительно.

- Какими вообще Вам видятся перспективы биатлона в Украине в ближайшие три-пять-десять лет?

- Сложности, безусловно, есть. В первую очередь это – нехватка биатлонистов. Даже на чемпионате Украины выступает недостаточно много спортсменов. А если считать тех, чья квалификация позволяет выступать на серьезных международных стартах – такие люди вообще наперечет. К сожалению, в последнее время мы теряем качество подготовки, несмотря на то, что создаются условия. Спортсмены слабые функционально, последний круг не могут выдерживать так, как того требует международный уровень.

Я вижу проблему в наших тренерских кадрах. К сожалению, нашим специалистам зачастую недостает профессионализма. Постоянно какие-то междоусобицы, все «тянут» своих спортсменов, а в итоге страдает общее дело – интересы национальной команды и развитие биатлона в Украине. И, получается, что те возможности, которые для них предоставлены, не используются в полной мере.

- В этой связи, не планируете ли Вы распространить опыт привлечения иностранных специалистов не только на национальную команду?

- Мы об этом думаем.

- Владимир Михайлович, с какими чувствами Вы смотрите в предстоящий олимпийский сезон?

- С оптимизмом. Я вижу, что у нас есть достойные и мужская, и женская команды, нет явных пробоев, и я надеюсь, что мы достойно представим страну на Олимпийских Играх.

- Как считаете, новому тренерскому штабу команды есть резон готовить свою «счастливую шапку»?

- Нужно всегда быть готовым и рассчитывать на успех. Ради этого мы создаем единый коллектив и усердно трудимся. В команде есть полное взаимопонимание и единая цель. И если каждый этой целью проникнется – у нас все получится.

Евгений ТАРАСЕНКО