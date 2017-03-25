Елена ПИДГРУШНАЯ: «Не знаю, кто придумал, что Джима не дает интервью»

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная призвала журналистов не критиковать команду во время чемпионата мира и Олимпийских игр.

«У меня была мысль во время чемпионата мира выступить в защиту Юлии Джимы. В любом случае, права она или нет, во время чемпионата мира критиковать нашего спортсмена своим же журналистам некорректно. Она - первый претендент на медали, а тот журналист, который ее критикует, неужели он не задумывается, что он портит ей настроение и добавляет стресса. Чемпионат мира и Олимпийские игры - это закрытая территория. Там каждый должен создать для спортсмена максимально комфортные условия. Отбегали мы последнюю гонку, тогда, если хотите, бомбите, критикуйте. Но пока идут соревнование это должно быть что-то святое.

В любом случае, у нас есть общение с прессой. Не знаю, кто придумал, что Юля не дает интервью. Кто-то больше любит и может говорить с журналистами, кто-то – меньше. Это все индивидуально. Когда у Юли не шла стрельба, ее каждый спрашивал: «Когда ты стрельнешь ноль». Но сколько можно на это отвечать? Ей нужно психологически это пережить. Стреляла бы она ноль-ноль и выигрывала все этапы, то комментировала б с удовольствием. Если бы журналисты к нам более лояльно относилась, тогда и мы будем проще».