Дмитрий ГУБЕРНИЕВ: «Укололся, пошел и одержал победу – не наш путь»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации в сборной России по биатлону перед олимпийским сезоном.

«В свое время, когда мы блестяще пользовались эритропоэтином, кое-кто стал забывать о тренировочных методиках. Я говорю и о спортсменах, и о тренерах. Их сейчас нет в национальной команде, но мы прекрасно понимаем, что укололся, пошел и одержал победу – не наш путь», – сказал Губерниев.

Напомним, за употребление эритропоэтина в разное время WADA дисквалифицировала таких российских биатлонистов, как Ирина Старых, Александр Логинов, Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко.