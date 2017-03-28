Дмитрий ГУБЕРНИЕВ: «Укололся, пошел и одержал победу – не наш путь»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации в сборной России по биатлону перед олимпийским сезоном.
«В свое время, когда мы блестяще пользовались эритропоэтином, кое-кто стал забывать о тренировочных методиках. Я говорю и о спортсменах, и о тренерах. Их сейчас нет в национальной команде, но мы прекрасно понимаем, что укололся, пошел и одержал победу – не наш путь», – сказал Губерниев.
Напомним, за употребление эритропоэтина в разное время WADA дисквалифицировала таких российских биатлонистов, как Ирина Старых, Александр Логинов, Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко.
Источник — Sports.ru
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