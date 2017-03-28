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Дмитрий ГУБЕРНИЕВ: «Укололся, пошел и одержал победу – не наш путь»

Российский телекомментатор – о ситуации в сборной России по биатлону

  • 28.03.2017 17:53
  • 452 просмотров
  • 3 комментария
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guberniev.com. Дмитрий Губерниев
© guberniev.com. Дмитрий Губерниев

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации в сборной России по биатлону перед олимпийским сезоном.

«В свое время, когда мы блестяще пользовались эритропоэтином, кое-кто стал забывать о тренировочных методиках. Я говорю и о спортсменах, и о тренерах. Их сейчас нет в национальной команде, но мы прекрасно понимаем, что укололся, пошел и одержал победу – не наш путь», – сказал Губерниев.

Напомним, за употребление эритропоэтина в разное время WADA дисквалифицировала таких российских биатлонистов, как Ирина Старых, Александр Логинов, Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко.

Источник — Sports.ru

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Комментарии
    winer-235
      winer-235, 28.03.2017 18:32
    +1
    Ваш,ваш...
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    Jeck
      Jeck, 28.03.2017 18:38
    +1
    Бояришник ще перед тим треба випити і тоді справді ваш .
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 28.03.2017 18:44
    0
    Ваш путь - укололся, пошел и проиграл, потом многократно повторил этот цикл до тех пор, пока не выиграл либо не поймали.
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