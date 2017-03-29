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Елена Пидгрушная в седьмой раз названа лучшей спортсменкой месяца

Сергей Бубка вручил биатлонистке награду

  • 29.03.2017 20:49
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НОК Украины
© НОК Украины

Сьогодні в Олімпійському домі відбулося традиційне вшанування найкращих спортсмена та тренера місяця в Україні, яке започатковане Національним олімпійським комітетом ще в 2005 році.

Заслужених нагород удостоєні лауреати спортивного лютого – капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна та найкращі наставники місяця: її перший тренер Олег Бунт та старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепець.

«Олена - справжній лідер, який протягом багатьох років веде за собою всю команду. Яскравим цьому підтвердженням став виступ на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені. В жіночій естафеті Олена блискуче провела гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, у напруженій боротьбі з найсильнішими біатлоністками світу вчергове продемонструвала високу майстерність та неймовірну жагу до перемоги», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

Нагадаємо, досвідчений лідер збірної разом з подругами по команді - Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Анастасією Меркушиною здобула срібну медаль.

Сергій Бубка побажав Олені гарного відпочинку, відновлення сил й подальшої плідної підготовки до олімпійського Пхьончхану.

Він привітав з визнанням найкращих тренерів – Олега Бунта та Уроша Велепця. «Олег Євгенович - добре відомий фахівець, який протягом багатьох років робить вагомий внесок у розвиток біатлону та виховання нових чемпіонів як для Тернопільського краю, так і для України загалом», - сказав президент НОК.

Він додав: «Урош - дуже досвідчений і висококваліфікований тренер. Завдяки його професіоналізму та таланту ми радіємо успіхам Олени та усієї нашої жіночої біатлонної дружини!».

Сергій Бубка висловив щирі слова подяки за вагомий внесок у розвиток біатлону в нашій країні керівництву Федерації біатлону України: президенту Федерації Володимиру Бринзаку й присутньому на нагородженні віце-президенту Віктору Коржу. Керманич НОК також подякував за сприяння у підготовці нашої Олімпійської чемпіонки фізкультурно-спортивному товариству «Динамо».

Під час заходу Віктор Корж сказав, що Олені Підгрушній присвоєно чергове високе звання, а саме майор Національної гвардії. «Ми дуже раді ще раз привітати Олену зі «срібним» досягненням в Хохфільцені, яке для нас на вагу «золота». Ми усі дуже переживали та вболівали за неї, за наших дівчат й щиро раді такому успіху», - додав він.

Олег Бунт подякував Національному олімпійському комітету України за високу відзнаку, а також зауважив: «Це визнання всієї біатлонної команди тренерів, яка працювала на результат. Щиро вдячний колегам, всім спеціалістам та фахівцям нашої збірної України з біатлону».

«Отримувати від НОК нагороду найкращої спортсменки місяця завжди дуже приємно та поважно. Перемога в Хохфільцені була дуже непростою, але я щаслива, що ми змогли посісти високе місце на п'єдесталі пошани», - сказала Олена Підгрушна.

Відзначимо, що Олена всьоме отримала високе визнання НОК.

Лідерами в цьому рейтингу НОК залишаються фехтувальниця Ольга Харлан – дев'ять нагород, та гімнаст Олег Верняєв, який вже вісім разів визнавався найкращим спортсменом місяця в Україні.

Источник — НОК Украины

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