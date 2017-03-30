Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «С россиянами чай не пьем»

После напряженного сезона один из лидеров биатлонной сборной Украины отправился в короткий отпуск. Звонок застал Дмитрия Пидручного в Буковеле. «Я сейчас на подъемнике, может связь пропадать», — сразу извинился Дима. Но телефонные службы не подвели.

— Дима, в этом сезоне ты несколько раз был близок в подиуму, но не сложилось. Как сам оцениваешь его, скажем, по 10-балльной шкале?

— Думаю, баллов на 6-7. Прогресс, чувствую, есть, пусть и не такой ощутимый. Стрельба идет лучше, но все равно нужно работать. Да и скорость не всегда мог показать хорошую.

— Мужская команда дважды была четвертой в эстафете...

— Да, чуть-чуть нам не хватило, прежде всего скорости. По стрельбе мы использовали меньше всех дополнительных патронов, а вот на трассе пока не хватает опыта, чтобы каждый на своем этапе отработал на максимуме. И тут даже скорее дело не в физике, а в психологии. Убедить себя, что ты можешь пробежать еще быстрее, даже когда сил не осталось.

— В конце сезона вы протестировали олимпийскую трассу в Корее. Как она тебе?

— Очень непростая. Корейцы влепили в нее все, что можно было: и крутые подъемы, и спуски, на которых нельзя расслабляться. Но вообще хороший рельеф, рабочий. Мне нравятся такие трассы, главное, чтобы снег был подготовленным, сбитым. Хорошая трасса в Антхольце, но там высота 1600 м, и обычно мы там перед ЧМ бежим после нагрузок.

— Наверное, в отпуске в тирах все призы собираешь?

— Ой, нет. Стараюсь в межсезонье к винтовке не прикасаться. Будет летний сбор, тогда и постреляем, и побегаем. Летом стреляем по 2,5 часа за тренировку, а за сезон, наверное, 12–14 тысяч выстрелов делаем. Надо отдыхать.

— А как вообще вы перевозите винтовки?

— У нас есть специальные кейсы для них. В ручную кладь не дают взять, а в багаже их так швыряют, бывает, что ужас просто. Но ничего не поделаешь. Обычно спокойно пропускают, когда видят, что документы в порядке. Но, бывает, досматривают в России, в Беларуси...

— Кстати, о россиянах. Общаетесь с ними на этапах?

— Ну, несильно. Чай по вечерам точно не пьем. Здороваемся, можем поздравить друг друга с успешной гонкой. А на политические темы не разговариваем. Что они думают о войне, я не знаю. Может быть, осуждают Путина, но не говорят об этом. Больше общаемся со словаками, поляками, чехами. Они немного понимают русский и украинский, а мы — их. С английским у меня пока не очень.

— А с Фуркадом? Или он такой, с короной ходит?

— Ну, не то, чтобы. Кстати, пару лет назад он даже не здоровался. А сейчас, когда видит, говорит: «Привет», ну и я здороваюсь. Может, мы ему понравились, в той же эстафете боролись. Конечно, он немного особняком держится. В чем его секрет? Он просто не мыслит жизни без биатлона, и сейчас он самый стабильный. При этом у него прекрасные данные, Фуркад — настоящий атлет.

— Много говорят о допинге, в биатлоне, в частности. Лютовала в этом сезоне ВАДА?

— До Нового года у меня брали пробы на каждом этапе, иногда даже по два раза. С утра могли раненько нагрянуть. Потом чуть реже уже.

— Как ты считаешь, не слишком ли жесткие санкции к тем, кто попался?

— Если попался, нужно отвечать по всей строгости. Но я против двойных стандартов. Если кому-то вместо четырех лет дисквалификации дают, например, только полтора. Или как с нашей Олей Абрамовой. Никто так и не доказал, что препарат, который у нее обнаружили, влияет на организм, на улучшение результатов, но тем не менее, она год просидела без соревнований. И теперь в ее карьере есть это «клеймо». И это касается не только допинга. Помните, в последней гонке сезона, когда тренер кинул обойму Фуркаду на стрельбище. Это запрещено правилами! А тут посчитали, что виноват тренер. Ну тогда наказывайте всю команду.

— У вас с женой скоро два года со дня свадьбы. Как она относится к вашим отлучкам на полгода?

— (улыбается). Ну Оля сама бывшая спортсменка, все понимает. Наоборот, поддерживает меня. Пока на этапы не ездила, еще ребенок маленький, но, может быть, в следующем сезоне будет болеть на гонках.

— В Олимпийский год — настрой на медаль Игр?

— Это было бы очень круто. И уверен, что шанс побороться будет. Но даже любое место в топ-10, считаю, было бы хорошим результатом в Корее.