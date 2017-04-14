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Сестры Семеренко будут готовиться к олимпийскому сезону

Обнародованы составы мужской и женской команд, которые пройдут подготовку к следующему сезону

  • 14.04.2017 20:57
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biathlon.com.ua. Вита Семеренко
© biathlon.com.ua. Вита Семеренко

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал составы мужской и женской команд, которые пройдут подготовку к олимпийскому сезону 2017/2018.

Женщины: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Добавим, что мужская сборная Украины начнет к сезону з 11-го мая, а женская с 15 мая. Для обеих команд местом первого сбора станет испанский остров Тенерифе.

Источник — Xsport

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