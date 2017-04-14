Наталья Бурдыга вышла замуж за словацкого биатлониста

Бывшая биатлонистка сборной Украины Наталья Бурдыга вышла замуж за биатлониста Мартина Отченаша.
Радостной новостью словак поделился в Instagram.
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Бывшая биатлонистка сборной Украины Наталья Бурдыга вышла замуж за биатлониста Мартина Отченаша.
Радостной новостью словак поделился в Instagram.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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