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Наталья Бурдыга вышла замуж за словацкого биатлониста

Бывшая биатлонистка сборной Украины и Мартин Отченаш поженились

  • 14.04.2017 22:06
  • 198 просмотров
  • 1 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Наталья Бурдыга
© biathlon.com.ua. Наталья Бурдыга

Бывшая биатлонистка сборной Украины Наталья Бурдыга вышла замуж за биатлониста Мартина Отченаша.

Радостной новостью словак поделился в Instagram.

 

#mojazena #мояжена #oficialne

Публикация от martin_otcenas (@martin_otcenas)

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