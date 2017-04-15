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Меркушин стал тренером национальной сборной

У Уроша Велепца и Юрая Санитры появились новые ассистенты

  • 15.04.2017 10:03
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biathlon.com.ua. Олег Меркушин и Анастасия Меркушина
© biathlon.com.ua. Олег Меркушин и Анастасия Меркушина
В составе тренерского штаба женской и мужской сборных Украины по биатлону перед новым сезоном произошли изменения. Об этом по итогам тренерского совета ФБУ сообщил гостренер Украины по биатлону Евгений Колупаев. 
 
Тренеры женской команды: Урош Велепец, Григорий Шамрай, Олег Меркушин, Игорь Ященко 
 
Тренеры мужской команды: Юрай Санитра, Александр Семенов, Алексей Кравченко 
 
Тренеры команды «Б»: Роман Прима, Александр Беланенко 
 
Старшему тренеру женской команды Урошу Велепцу, как и в прошлом сезоне будет помогать Григорий Шамрай. Новым ассистентом словенца станет Олег Меркушин – отец одной из героинь прошлого сезона  Анастасии Меркушиной. В прошлом сезоне Олег Меркушин работал с командой «Б», а теперь поменялся местами с Александром Биланенко, который был помощником Велепца, а дальше будет тренировать команду «Б». По словам Евгения Колупаева, на летне-осенний период, до первого снега, еще одним помощником Велепца станет Заслуженный тренер Украины Игорь Ященко, ранее работавший с юношеской командой, а также работавший в смазочной бригаде сборной. С началом зимнего сезона Ященко вернется в бригаду сервисменов. 
 
В мужской сборной Украины старшему тренеру Юраю Санитре, как в прошлом сезоне будет помогать Александр Семенов. Также в тренерский штаб войдет, и будет отвечать за научную работу Алексей Кравченко, сын тренера Александра Кравченко. 
 
Как отметил Евгений Колупаев, в тренерском штабе сборной еще возможны некоторые изменения. 
  
Напомним, что президент ФБУ Владимир Брынзак назвал биатлонистов, которые попали в основной состав женской и мужской команд для подготовки к олимпийскому сезону 2017/2018. 

Источник — Xsport

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