Меркушин стал тренером национальной сборной

В составе тренерского штаба женской и мужской сборных Украины по биатлону перед новым сезоном произошли изменения. Об этом по итогам тренерского совета ФБУ сообщил гостренер Украины по биатлону Евгений Колупаев.

Тренеры женской команды: Урош Велепец, Григорий Шамрай, Олег Меркушин, Игорь Ященко

Тренеры мужской команды: Юрай Санитра, Александр Семенов, Алексей Кравченко

Тренеры команды «Б»: Роман Прима, Александр Беланенко

Старшему тренеру женской команды Урошу Велепцу, как и в прошлом сезоне будет помогать Григорий Шамрай. Новым ассистентом словенца станет Олег Меркушин – отец одной из героинь прошлого сезона Анастасии Меркушиной. В прошлом сезоне Олег Меркушин работал с командой «Б», а теперь поменялся местами с Александром Биланенко, который был помощником Велепца, а дальше будет тренировать команду «Б». По словам Евгения Колупаева, на летне-осенний период, до первого снега, еще одним помощником Велепца станет Заслуженный тренер Украины Игорь Ященко, ранее работавший с юношеской командой, а также работавший в смазочной бригаде сборной. С началом зимнего сезона Ященко вернется в бригаду сервисменов.

В мужской сборной Украины старшему тренеру Юраю Санитре, как в прошлом сезоне будет помогать Александр Семенов. Также в тренерский штаб войдет, и будет отвечать за научную работу Алексей Кравченко, сын тренера Александра Кравченко.

Как отметил Евгений Колупаев, в тренерском штабе сборной еще возможны некоторые изменения.