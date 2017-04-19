Ольга Абрамова выиграла суд в Лозанне

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение в пользу украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, сообщил представитель спортсменки Антон Сотир.

«Мы победили! Ольга Арбамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов. Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие мельдроната в пробе после 1 января 2016 года.

Мне посчастливилось лично представлять Ольгу в КАСе. Мои поздравления и успехов в PyeongChang! Володимир Бринзак, поздравляю с победой!», – написал Сотир в социальной сети Facebook.

В ноябре 2016-го года Абрамова была дисквалифицирована на год из-за положительной допинг-пробы. В конце января 2017-го дисквалификация была приостановлена, а теперь и вовсе отменена.