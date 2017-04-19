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Ольга Абрамова выиграла суд в Лозанне

Суд отменил годичную дисквалификацию украинской биатлонистки

  • 19.04.2017 08:51
  • 821 просмотров
  • 1 комментария
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biathlon.com.ua. Ольга Абрамова
© biathlon.com.ua. Ольга Абрамова

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение в пользу украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, сообщил представитель спортсменки Антон Сотир.

«Мы победили! Ольга Арбамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов. Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие мельдроната в пробе после 1 января 2016 года.

Мне посчастливилось лично представлять Ольгу в КАСе. Мои поздравления и успехов в PyeongChang! Володимир Бринзак, поздравляю с победой!», – написал Сотир в социальной сети Facebook.

В ноябре 2016-го года Абрамова была дисквалифицирована на год из-за положительной допинг-пробы. В конце января 2017-го дисквалификация была приостановлена, а теперь и вовсе отменена.

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Комментарии
    korsun_skif
      korsun_skif, 19.04.2017 09:13
    +1
    Молодец, что отстояла свою правоту!!!
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