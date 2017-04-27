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Бьорндален выступит за сборную Норвегии и в следующем сезоне

Норвежцы огласили состав на олимпийский сезон

  • 27.04.2017 17:41
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Федерация биатлона Норвегии опубликовала состав мужской и женской команд для подготовки к олимпийскому сезону.
Состав сборной Норвегии:

Женщины: Тирил Экхофф, Марте Олсбю, Синневе Солемдаль, Ингрид Тандреволд, Кайа-Вейен Николайсен, Хильде Фенне.

Мужчины: Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Хенрик Лабе-Лунд, Ларс Хельге Биркеланд, Эрленн Бьентегор.

Олимпийский сезон начнется в шведском Эстерсунде 27 ноября.

Источник — Sportbox

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