У Тернополі відкриють філію Центру олімпійської підготовки з біатлону

Тривалий час навколо біатлонної бази в Підгородньому, що поблизу Тернополя, тривають дискусії, адже ситуація щодо цього комплексу залишається заплутаною. Утім, поки шукають найкращі варіанти, щоб відродити в області біатлон, міністр молоді і спорту України Ігор Жданов прийняв рішення відкрити у Тернополі філію Центру олімпійської підготовки з біатлону, що дасть можливість взяти туди на роботу тренерів та спортсменів. Про це сказав начальник управління фізичної культури та спорту ОДА Віктор Мацикур.

За його словами, нещодавно в Києві відбулася нарада, на якій, власне, прийняли таке рішення, що є дуже позитивно. Адже після створення такого центру до Тернополя повернуть елітну зброю наших провідних біатлоністів, яку тимчасово забрали до Чернігова.

«Гадаю, що паралельно з нею приїде необхідне екіпірування та набої для тренувань і ми отримаємо повноцінну підтримку від міністерства, гідну рівню виступів наших спортсменів», – зазначив Віктор Мацикур.

При цьому він наголосив, що це не єдине питання, яке розглядалося на нараді, адже першочергово її терміново скликали з приводу вирішення складнощів біатлонного комплексу в Підгородньому. На нараді чітко сформулювали, що єдиним можливим варіантом для відродження бази, де вже крім світла і води відключили ще й газ, є переведення її у державну власність. Наразі база належить товариству «Колос», у якого не має коштів для її фінансування.

«Ми не можемо допустити знищення такого спортивного об’єкту, тому, звісно, не будемо спокійно спостерігати, як місцевий керівник «Колосу» Георгій Гунтік буквально вбиває тернопільській біатлон. Якщо цей об’єкт залишиться у власності «Колоса», то цілком можливо, що у підсумку споруду просто здадуть комусь в оренду на 29-49 років і ми втратимо базу назавжди. Щось схоже трапилося в Києві на Трухановому острові, коли спортсмени одного дня прийшли на спортивну базу і побачили оголошення, що будівля здана в довготермінову оренду і їм просто немає де займатися. А я не хочу, щоб таке сталося в Підгородньому. Тому робитимемо все від нас залежне, щоб база перейшла у власність держави», – підкреслив Віктор Мацикур.