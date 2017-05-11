Меркушина пропустит первый сбор перед олимпийским сезоном

Государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев рассказал об изменениях в составе команды перед началом первого подготовительного сбора к олимпийскому сезону.
«Сегодня было принято решение, что Меркушина не летит на сборы в Испанию. Врачи рекомендовали ей пока избежать нагрузок и яркого солнца. В конце прошлого месяца она перенесла операцию на глазу. Ничего страшного в этом нет. К следующему сбору команды она уже будет готова. Поскольку перелет, проживание уже были оплачены, то было принято решение, что вместо Меркушиной в сборах примет участие Юлия Журавок. Других изменений нет», - сказал Колупаев.
Женская сборная Украины по биатлону. Состав на сборы. Тенерифе (15 – 28 мая): Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.
Тренеры – Урош Велепец, Михаил Шамрай.
Врач - Алексей Писаренко, массажист - Михаил Гуменяк.
Источник — Xsport
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