Женская сборная Украины по биатлону начала сбор на Тенерифе

15-го мая женская сборная Украины начинает свой первый сбор (до 28 мая) на острове Тенерифе (Испания). Мужская сборная уже тренируется там же (до 24 мая). В первом сборе не принимает участия Анастасия Меркушина, которая перенесла небольшую операцию и присоединится к команде позже.
Женщины
Елена Пидгрушная
Юлия Джима
Валя Семеренко
Вита Семеренко
Ирина Варвинец
Ольга Абрамова
Юлия Журавок
Мужчины
Дмитрий Пидручный
Сергей Семенов
Артем Прима
Владимир Семаков
Александр Жирный
Руслан Ткаленко
Артем Тищенко
Источник — Федерация биатлона Украины
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