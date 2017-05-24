Анаис Шевалье сбил автомобиль во время тренировки

Французская биатлонистка, призер чемпионатов мира Анаис Шевалье получила перелом ключицы на велотренировки в результате аварии.

«Мне повезло, что я отделалась «всего лишь» сломанной ключицей и сильным испугом. Досрочно завершила сбор и некоторое время не смогу двигаться. Я очень зла. Водители, мы беззащитны, когда сидим на велосипеде. Спасибо за то, что играете с нашими жизнями», - написала спортсменка на своей странице в соцсети.

Отметим, Шевалье завершила сезон на 7-м месте в общем зачете. На чемпионате мира она завоевала две «бронзы» (в спринте и женской эстафете), а также «серебро» в смешанной эстафете.



