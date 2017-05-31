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Меркушина вернулась к тенировкам, Журавок отправится в команду Б

Стали известны планы по подготовке женской сборной Украины по биатлону

  • 31.05.2017 16:51
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Sport.ua. Анастасия Меркушина
© Sport.ua. Анастасия Меркушина

Гостренер Украины Евгений Колупаев рассказал о планах по подготовке женской сборной Украины по биатлону, а также о возвращении в команду Анастасии Меркушиной.

«Женская команда вернулась в Киев в ночь на 29 мая. Все живы-здоровы. 4 июня команда отправится на сборы в Отепя, которые пройдут до 24 июня. Мужчины второй сбор проведут в Оберхофе с 5 по 20 июня.

В женскую команду вернется Анастасия Меркушина, а Юля Журавок вернется в команду Б. Меркушина хорошо себя чувствует. Оставшись в Украине, она время зря не теряла и тренировалась. У мужчин в составе без изменений. На вторые сборы команды уже возьмут с собой оружие и займутся стрелковой подготовкой.

На третьих сборах женщины будут тренироваться в Поклюке, а мужчины в Воукати», - сказал Колупаев.

Состав женской сборной Украины на сборы в Отепя (4-24 июня):
Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Состав мужской сборной Украины по биатлону на сборы в Оберхофе (5 – 20 июня):
Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Источник — Xsport

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