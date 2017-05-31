Меркушина вернулась к тенировкам, Журавок отправится в команду Б

Гостренер Украины Евгений Колупаев рассказал о планах по подготовке женской сборной Украины по биатлону, а также о возвращении в команду Анастасии Меркушиной.



«Женская команда вернулась в Киев в ночь на 29 мая. Все живы-здоровы. 4 июня команда отправится на сборы в Отепя, которые пройдут до 24 июня. Мужчины второй сбор проведут в Оберхофе с 5 по 20 июня.

В женскую команду вернется Анастасия Меркушина, а Юля Журавок вернется в команду Б. Меркушина хорошо себя чувствует. Оставшись в Украине, она время зря не теряла и тренировалась. У мужчин в составе без изменений. На вторые сборы команды уже возьмут с собой оружие и займутся стрелковой подготовкой.

На третьих сборах женщины будут тренироваться в Поклюке, а мужчины в Воукати», - сказал Колупаев.



Состав женской сборной Украины на сборы в Отепя (4-24 июня):

Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.



Состав мужской сборной Украины по биатлону на сборы в Оберхофе (5 – 20 июня):

Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.