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Юлия ДЖИМА: «Отдохнуть во время отпуска не успела»

Биатлонистка посетила «Олимпийский день-2017» и рассказала об отдыхе и первом тренировочном сборе

  • 06.06.2017 07:55
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xsport.ua. Юлия Джима
© xsport.ua. Юлия Джима
Олимпийская чемпионка по биатлону и лучшая украинская биатлонистка по итогам предыдущего сезона 2016/2017 Юлия Джима посетила  «Олимпийский день-2017», который проходил в Киеве 3 июня. Биатлонистка рассказала о том, как отдохнула во время отпуска, а также поделилась эмоциями от первого тренировочного сбора с командой на острове Тенерифе.
 
Об Олимпийском дне-2017 
- Все супер, так много людей, давно я такого не помню. Я два раза была на Олимпийском дне и в этом году, наверное, самое большое количество детей, что сильно радует, потому что молодежь стремится быть активными, спортивными и это радует!
 
- О первом тренировочном сборе
Знаете, как я говорю, слава Богу без травм, все живы, здоровы, значит сбор прошел удачно (смеется). Не, на самом деле не плохо, первый сбор, втянулись... правда как-то все сильно активно началось, сразу по 4-5 часов тренировки, закладываем объем, базу, поэтому выдержали. Отдохнуть во время отпуска не успела. Вообще не успела (смеется). Я уже говорю: продлите отпуск!
 
Об острове Тенерифе
- На Тенерифе очень круто, очень красивые парки национальные, я правда не была в них, но девчонки были, а я отдыхала в кровати в это время. Конечно вулкан Тейде это их гордость, там очень здорово. Мы поднимались на высоту 2250 метров, а сам вулкан еще выше, больше чем 3200 метров, очень круто! Мы на великах ехали и эта лава везде засохшая, это стоить посмотреть! На сборе мы особо и не отдыхали, это была активная работа и только в периодах, когда хватало сил поднять голову и оторвать взгляд от асфальта на дороге, смотрели на вулкан Тельде.
 
О следующем тренировочном сборе в эстонском Отепя
- Понятно, это уже не море, это уже не такой сбор, где можно чуть побаловаться. Тут у нас уже будет сбор полноценный, с роликами, с оружием, поэтому больше концентрации будет именно на тренировках.
 
Об олимпийской команде и возвращении Виты Семеренко
- В биатлоне, как и в каждом виде спорта, все может поменяться довольно быстро, поэтому будем надеяться что без форс-мажоров все пройдет, ни у кого травм не будет никаких, все по здоровью хорошо. Ну вот сейчас были на сборе, там все с Марком баловались. Валя очень Вите помогает. Я, правда, не знаю, как он будет маму отличать между Валей и Витой, потому что время они проводят вместе, так что у Марка будет две мамы (смеется).

Источник — Xsport

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