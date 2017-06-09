Юлия ДЖИМА: «Смогу пожертвовать какими-то этапами ради Олимпиады»

С олимпийской чемпионкой Сочи-2014 Юлией Джимой обозреватель встретился на традиционном «Олимпийском дне», организованным НОК. И не упустил возможности поинтересоваться ходом подготовки Юлии к сезону, апогеем которого станут Олимпийские игры в Пхенчхане.



ГОТОВЬ ЛЫЖИ ЛЕТОМ



- Времена, когда летом биатлонисты большую часть времени переводили дух после насыщенного сезона, давно миновали? - спросил я первым делом у 26-летней киевлянки.

- Я, вообще, не помню таких времен. (Улыбается). Все понимают, что фундамент, который позволяет держаться на уровне в течение всей зимы, закладывается именно летом.



Само собой, в нашем виде спорта спортсменов можно условно поделить «летников» и «зимников», но по-настоящему классные мастера не готовятся к летним стартам с мыслью: вот бы главное - показать себя на роллерах.



Та же Кайса Мякяряйнен одинаково хороша и на роллерах, и на лыжах. Вот и мы стремимся к тому, чтобы отлично чувствовать себя в любую пору года.



- Если разделить ваше выступление в сезоне-2016\17 на два аспекта - скорость и стрельбу, сколько процентов от своего максимума вы показали?

- По процентам себя пока не оценивала, но не могу сказать, что сильно довольна…



- И это несмотря на 8-е место в итоговом зачете Кубка мира?!

- Да. Уж слишком много внимания уделила ногам - то есть, своему ходу. И концентрируясь на скорости, упускала другие моменты, над которыми стоило поработать более скрупулезно...



- Имеете в виду меткость?

- Ее родимую. Сказалось и то, что у меня возникли проблемы с оружием - достаточно сказать, что по ходу сезона я дважды меняла приклады, и попросту не успевала привыкнуть к новым. Думаю, что в ближайшем будущем мы с тренерами уберем эти проблемы и найдем баланс между ходом по дистанции и стрельбой.



- Сколько времени в среднем уходит на то, чтобы адаптироваться к новому оружию?

- По моим наблюдениям, это сугубо индивидуально: одни привыкают к ним быстро, другие - нет.



С КОРЕЙСКОЙ КУХНЕЙ ЛУЧШЕ НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ



- Процесс смены поколений в нашей сборной вроде бы уже прошел, и вот неожиданно из «подававших надежды» вы быстро переквалифицировались в лидеры. Как чувствуете себя в новом качеств?

- Даже не знаю. У меня нет какого-то внутреннего разделения - лидер ты или нет. Да, молодые девчонки растут, стремятся к прогрессу, может быть, где-то смотрят на меня как на образец… Мне это, конечно, приятно, но спорт - вещь относительная. Сегодня ты - силен, а завтра сделал ошибку при подготовке и провалился, тогда как молодежь, которая проигрывала тебе по две минуты, попала в форму и теперь выше тебя. Такие вещи имеют свойство меняться в любой момент…



- Вы одна их немногих украинских биатлонисток, кто уже опробовал олимпийскую трассу в Пхенчхане. И в аспекте стрельбы этап оказался для вас шикарным: всего один промах за спринт и гонку преследования…

- Сама трасса мне понравилась. Рельеф очень здоровский, все круто! Но вот, если с лыжами не угадаешь, можно откатиться очень далеко. Мы выступали в Южной Корее в марте, погодные условия для биатлона были неудачные: трасса растаяла, а организаторы этого не учли. Как результат, вся грязь, глина и песок легли на снег, и со спуска лыжи не катили. Те, кто как-то сумел подобрать лыжи на грязь, выезжали за счет смазки, остальные валились. А спусков там хватает - либо проигрываешь много, либо конкретно отыгрываешь.



Само собой, что к Олимпиаде всего этого быть уже не должно. Однако некоторая специфика останется. Трасса рабочая - нужно терпеть. Стрельбище - тоже непростое: ветра гуляют, без поправок сложно - крутишь то влево, то вправо, пытаешься попасть в штиль, а это сложно.



- И, тем не менее, в общем, в Корее вам было комфортно?

- Знаете, это был конец сезона. Чуть ли не 30-й старт, так что на тот момент мне уже было все комфортно. (Смеется).



- Елена Пидгрушная жаловалась на азиатскую кухню: мол, питание там опасное…

- На самом деле рецепт прост: не экспериментировать! То есть, не пробовать местной экзотики. На завтрак мы не ходили из-за перебоев по времени, а на обед и ужин я ела что-то традиционное - макароны пасту, без новинок. Один раз перед стартом психанула - попробовала что-то корейское и дико пожалела. Не знала, как закончить этот дикий персьют! Не понимала, добегу или нет. Сама не знаю, что меня подкосило - рыба или салат, но пошло как-то не так: урок вынесла отличный.



ВЕЛЕПЕЦ ИЩЕТ К КАЖДОМУ ОСОБЫЙ ПОДХОД



- Как вам работается с главным тренером женской сборной - Уроше Велепецем?

- Это будет наш третий сезон. Специалист словенец, безусловно, сильный, и я думаю, что пока все идет по плану. Мне кажется, что я серьезно прибавила в скорости, и это наверняка его заслуга. У нас не просто появились новые тренировки, изменился сам принцип. При Уроше во главу угла поставлен индивидуальный подход, а раньше все спортсмены выполняли общий план. Лично в мою подготовку постоянно вносятся коррективы. Все меняется очень активно и постепенно устраняются все слабые места. То есть, если раньше у меня была выносливость, но не было скорости, то весь прошлый сезон мы работали именно над скоростью, и это принесло свои плоды.



- Еще бы, если чистым ходом вы попадаете в десятку лучших практически в каждой гонке…

- Вот за это я и благодарю главного тренера. Человек не чешет всех под одну гребенку. Он ищет, как и что использовать, чтобы учесть специфику организма каждой спортсменки в плане скорости, выносливости и силы.



- У вас эти особенности тоже проявляются?

- Конечно, я не особенная. Например, у меня быстро набирается мышечная масса. Для бодибилдинга это супер, а для нашего вида спорта - нет. Носить на себе лишнюю массу в течение 15 километров, сами понимаете, тяжело. Приходится все делать вовремя - и силовые упражнения и те, что помогают сбрасывать вес. Сложная наука, скажу я вам...



- Насколько сложно вам приходилось с акклиматизацией в той же Корее?

- Я проблемно адаптируюсь к непривычным часовым поясам. Не меньше неделю на то, чтобы освоиться уходит точно. Но в предыдущий визит смысла перестраиваться у нас не было: вскоре нужно было возвращаться в Европу. Ложились в 4 часа ночи, просыпались в час дня, завтрак отдавали врагу.



- У многих звезд пик подготовки в олимпийские сезоны приходится аккурат к Играм. То есть, до середины января серьезных результатов они не показывают…

- Сколько людей - столько и методик. Такие звезды как Кайса Макарайнен, Габриэла Соукалова, Мартен Фуркад или Оле-Эйнар Бьорндален, ровно и стабильно выступают от первого до последнего этапа. И я, честно говоря, хотела бы добиться именно такого класса, чтобы стабильно и без спадов выступать в течение всего сезона. А режим «мерцательной аритмии»: один этап - супер, а второй - провал… Нет, это не для меня.



Хотя, если нужно будет жертвовать какими-то этапами ради Олимпиады - я на это пойду. Это не обычный старт. Для того, чтобы подойти к нему в лучшей форме, нужно класть на алтарь все.



Михаил СПИВАКОВСКИЙ