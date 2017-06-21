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В программе Кубка IBU появится новая дисциплина

С нового сезона в программу соревнований Кубка IBU добавят супер-спринт

  • 21.06.2017 12:02
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В программе Кубка IBU появится новая дисциплина
Как уже знают болельщики, в следующем сезоне в программе кубка IBU появится новая дисциплина - супер-спринт. Правила еще обсуждаются международной федерацией, но предварительно они такие:
 
- два заезда: квалификация и финал
 
- квалификация проводится на дистанциях от 2.4 до 3.6 км, спортсмены стартуют каждые 15 секунд, бегут три круга по 800 - 1200 метров и стреляют два раза - лежа и стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.
 
 - в финальном забеге спортсмены бегут 5 кругов по 800-1200 метров и стреляют 4 раза - лежа, лежа, стоя, стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.
 
На данный момент не решены несколько вопросов: 
1. Сколько спортсменов будут стартовать в финале: 30, 15, 10, другие варианты?
2. Нужен ли еще и полуфинал?

Источник — Федерация биатлона Украины

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