Как уже знают болельщики, в следующем сезоне в программе кубка IBU появится новая дисциплина - супер-спринт. Правила еще обсуждаются международной федерацией, но предварительно они такие:

- два заезда: квалификация и финал

- квалификация проводится на дистанциях от 2.4 до 3.6 км, спортсмены стартуют каждые 15 секунд, бегут три круга по 800 - 1200 метров и стреляют два раза - лежа и стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.

- в финальном забеге спортсмены бегут 5 кругов по 800-1200 метров и стреляют 4 раза - лежа, лежа, стоя, стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.

На данный момент не решены несколько вопросов:

1. Сколько спортсменов будут стартовать в финале: 30, 15, 10, другие варианты?

2. Нужен ли еще и полуфинал?