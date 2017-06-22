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Кайсу Мякяряйнен лишили государственной помощи

Биатлонистка достаточно зарабатывает сама, считают функционеры

  • 22.06.2017 18:10
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Спорт-Экспресс. Кайса Мякяряйнен
© Спорт-Экспресс. Кайса Мякяряйнен
Министерство образования Финляндии предоставит помощь в размере 700 тыс. евро 80 спортсменам, представляющим зимние виды спорта. В прошлом году этот фонд составил 635 тыс.
 
18 спортсменов получат от государства по 20 тыс. евро, 20 — по 10 тыс. и 42 — по 5 тыс. Однако в их число войдут лишь те, кто официально зарабатывает менее 70 тыс. евро в год. Поэтому двукратная обладательница БХГ Кайса Мякяряйнен останется без государственной поддержки: в прошлом году она получила помощь в размере 20 тыс. евро, но и превысила порог бюджетных выплат. 

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