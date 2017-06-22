Кайсу Мякяряйнен лишили государственной помощи

пля, та просто бешіку цедерево за бабло не потрібне

Пффф, какой новый контракт ??? Тут бабла у Сурков нету вообще, распродавать всех будут по идее.Та...

Где еще бухать можно, и тебя покрывать будут? Правильно, в Динамо. Так, что ожидаемый выбор