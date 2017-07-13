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Домрачева и Бьорндален провели тренировку в Хохфильцене

Биатлонисті продолжают подготовку к сезону

  • 13.07.2017 12:29
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Телеграф. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален
© Телеграф. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален

Супружеская пара Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален готовятся к предстоящему сезону. В Хохфильцене они провели совместную тренировку.

Источник — Sport.ua

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