Супружеская пара Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален готовятся к предстоящему сезону. В Хохфильцене они провели совместную тренировку.
Источник — Sport.ua
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Супружеская пара Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален готовятся к предстоящему сезону. В Хохфильцене они провели совместную тренировку.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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