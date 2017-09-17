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Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в ДТП

Ольга Медведцева была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и прооперирована

  • 17.09.2017 11:15
  • 2606 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Светлана Слепцова и Ольга Медведцева – первая и третья слева соответственно
© Getty Images. Светлана Слепцова и Ольга Медведцева – первая и третья слева соответственно
Российские экс-биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП на трассе Бородино – Красноярск.
 
Двукратная олимпийская чемпионка Медведцева, находившаяся за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Бывшая биатлонистка была доставлена в больницу и прооперирована. Операция прошла успешно, и на данный момент угрозы для жизни Медведцевой нет, но Ольге придется провести несколько дней в больнице. По предварительной информации, Слепцова и Вилухина не пострадали.
 
Во время движения в лобовое стекло машины, на которой ехали биатлонистки, прилетел болт. Он пробил стекло и попал Медведцевой в височную часть головы. После этого автомобиль через встречную полосу вылетел в кювет.

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Комментарии
    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 17.09.2017 11:53
    -2
    То что болт прилетел это не удевительно!
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    rotoff
      rotoff, 17.09.2017 13:42
    -8
    Tka4enko_85, 17.09.2017 11:53
    То что болт прилетел это не удевительно!
    Как дебиленышей таких только рожают
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 17.09.2017 14:47
    +3
    Почему не написали, что это была засада Правого сектора? Непорядок...
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    Kropivnizki_NETU
      Kropivnizki_NETU, 17.09.2017 15:06
    -22
    Владимир Копяк, 17.09.2017 14:47]Почему не написали, что это была засада Правого сектора? Непорядок...
    =======================
    На Украине был только один раз - на студенческой практике на заводе в Калуше. В крыму небыл ни разу.
    Но читая такие комменты, прихожу к выводу, что Крым принял очень верное решение, присоединившись к России. Вы на любом несчастье в России устраиваете злорадные скачки, причем зачастую это делают люди весьма преклонного возраста.
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