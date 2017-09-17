Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в ДТП

Российские экс-биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП на трассе Бородино – Красноярск.
Двукратная олимпийская чемпионка Медведцева, находившаяся за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Бывшая биатлонистка была доставлена в больницу и прооперирована. Операция прошла успешно, и на данный момент угрозы для жизни Медведцевой нет, но Ольге придется провести несколько дней в больнице. По предварительной информации, Слепцова и Вилухина не пострадали.
Во время движения в лобовое стекло машины, на которой ехали биатлонистки, прилетел болт. Он пробил стекло и попал Медведцевой в височную часть головы. После этого автомобиль через встречную полосу вылетел в кювет.
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На Украине был только один раз - на студенческой практике на заводе в Калуше. В крыму небыл ни разу.
Но читая такие комменты, прихожу к выводу, что Крым принял очень верное решение, присоединившись к России. Вы на любом несчастье в России устраиваете злорадные скачки, причем зачастую это делают люди весьма преклонного возраста.
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