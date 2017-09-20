БРЫНЗАК: «Атмосфера в команде прекрасная, я очень доволен»

В минувшие выходные сборная Украины по биатлону приняла участие в летнем чемпионате Германии. Об итогах выступления украинской команды рассказал президент Федерации биатлона Владимир Брынзак.



О выступлении команды на чемпионате Германии



«На чемпионате Германии был план выступить в тренировочном режиме. Летом спортсменам необходим такой стресс. Специально к чемпионату никто не готовился, все только приехали из дому. У спортсменов было разное состояние. Та же Варвинец перед сбором болела, поэтому бежала только эстафету. Сейчас она начала полноценные тренировки. Лена Пидгрушная приехала после реабилитации, пропустила первые дни сбора. До этого она тренировалась в Киеве и в Праге».



Про лидеров мужской сборной



«Лидеры мужской команды сейчас под большой нагрузкой, выполняют специальную программу. Этот старт не вписывался в планы тренера. Тем более, есть уверенность, что трое парней Семенов, Пидручный и Прима будут сто процентов в команде. А в Рупольдинг мы привезли тех ребят, которых нужно еще раз проверить в соревновательной атмосфере. Молодых мы не трогали, потому что после летнего чемпионата мира они немного перегружены и выступления на чемпионате Германии не входило в планы. Все решали тренеры: кого куда ставить, какую гонку бежать».



Про лидеров женской команды



«Мы рассчитывали, что Пидгрушная кроме лыжероллерной гонки будет бежать еще и эстафету. Но потом решили, что перед началом сезона Лене не нужна лишняя нагрузка. Она хорошо себя чувствовала, не было той задышки, которая ей мешала. Пробежала одну гонку, проверила свои силы и дальше спокойно тренировалась в обычном режиме.



Состояние Виты и Вали Семеренко мне очень понравилось. Валя в эстафете бежала последний этап, и на финиш шла за двумя немками Пройс и Хенрич. На финишной прямой поборолась, сумела обойти их обеих. Вспомнила свое лучшее состояние, при том, что роллеры у нее были не самые лучшие. Вообще, на такие перепады в результатах часто влияли именно лыжероллеры. У Иры Варвинец на эстафете они попались очень плохие, поэтому она и проиграла почти минуту всем основным соперницам. Вита неплохо выступила, стрельнула четыре нуля в масс старте. Вижу, что она пока готова не на сто процентов, но уже на правильном пути.



Выступление Меркушиной в эстафете мне понравилось. Настя хорошо пробежала первый этап. А вот Оля Абрамова, к сожалению, не справилась со стрельбой в эстафете, заработала два штрафных круга на стойке. К основным эстафетам ее подключать пока рано. В таких гонках нужна стабильность и опыт».

Об атмосфере в команде



«Атмосфера в команде прекрасная, я очень доволен. Девушки повзрослели, стали более профессионально относиться к делу, лучше понимать ради чего они работают. Предстоящий сезон очень важный, впереди Олимпийские игры. Поэтому состояние рабочее, все мотивированы, выполняют свою работу. Главное – чтобы было поменьше болезней, чтобы ничего не сбивало. Сейчас все идет по плану: команда всем обеспечена, оружие мы поменяли, патроны закупили, лыжи уже заказали, откатали и отобрали лучшие».



О дальнейших сборах



«На следующий сбор женская команда улетает 1-го октября в словенскую Поклюку, мужская – 4-го, в Рамзау. На предсезонную вкатку девушки поедут в Шушен, а мужчины, как и в прошлом году, полетят в Канаду. Во время сезона команда, скорее всего, пропустит этап в Оберхофе. Проведем это время в горах».