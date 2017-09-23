Екс-біатлоніст Кільчицький увійшов у тренерський штаб ХК Галицькі Леви

Колишній біатлоніст збірної України Віталій Кільчицький, якого ще на початку року вболівальникі вважали головним кандидатом на місце четвертого номера в естафетному квартеті чоловічої команди на Олімпійських Іграх-2018 в Пхьончангу, увійшов до тренерського штабу хокейного клубу-учасника чемпіонату УХЛ – «Галицькі Леви». В ексклюзивному коментарі для Sport.ua , новоспечений тренер з фізпідготовки новояворівського клубу розповів, як склалася його доля після того, як спортсмена не включили до складу біатлонної збірної України

«В квітні, після того як мене не взяли в команду збірної України з біатлону, було трохи ніяково від тих баталій. Було важко прокидатись з відчуттям, що більше нікуди не треба бігти, не потрібно дотримуватись ніяких спеціальних дієт, не буде більше ніяких чемпіонатів України, першостей світу, чемпіонатів Європи, Олімпійських Ігор...

Тоді стало питання, як далі бути. Михайло Чіканцев (головний тренер, віце-президент хокейного клубу «Галицькі Леви») і Микола Романюк (президент ХК «Галицькі Леви») запропонували поїхати на фінал Карпатської ліги, де в Угорщині хокеїсти з Новояворівська мали провести кілька матчів. Я прийняв цю пропозицію і став свідком того, як «Галицькі Леви» достроково завоювали Кубок Карпатської хокейної ліги й стали чемпіонами, які не зазнали жодної поразки на турнірі.

Приєднавши мене як глядача, керівництво «Галицьких Левів» запропонувало мені увійти до тренерського штабу клубу з міста Новояворівськ. Отримавши море вражень від команди і керівників, які власними силами та разом з однодумцями на всіх рівнях Львівської області й з Федерацією зробили в місті Льодову арену, я прийняв пропозицію керівництва і тепер проводжу робочий час на найсучаснішому льодовому майданчику Львівської області – Льодовому палаці – як тренер «Галицьких Левів» з фізпідготовки», – розповів Кільчицький.

Віталій КІЛЬЧИЦЬКИЙ (зліва)