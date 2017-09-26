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Чемпионат Украины по летнему биатлону в Чернигове. Анонс

В программе соревнований запланированы спринты, персьюты, гонки с массовым стартом, а также микст

  • 26.09.2017 12:30
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biathlon.com.ua. Сергей Семенов
© biathlon.com.ua. Сергей Семенов
С 26 сентября по 1 октября в Чернигове состоится чемпионат Украины по летнему биатлону. В программе соревнований запланированы спринты, персьюты, гонки с массовым стартом, а также микст. Все старты пройдут на лыжной базе олимпийского резерва «Березка».
 
Участие в соревнованиях примет основная мужская сборная. Также запланировано участие команд «Б». С женской основной сборной Елена Пидгрушная и Юлия Джима будут присутствовать в качестве почетных гостей.
 
На предстоящем чемпионате выступят экс-белоруски Дарья Блашко и Мария Панфилова.
 
Расписание чемпионата Украины по летнему биатлону.
 
Вторник, 26.09
15:00 – 16:30 Официальная тренировка, мужчины
16:40 – 18:10 Официальная тренировка, женщины
 
Среда, 27.09
10:25 Спринт, мужчины
12:55 Спринт, женщины
 
Четверг, 28.09
10:10 Смешанная эстафета
 
Пятница, 29.09
10:00 – 11:30 Официальная тренировка, мужчины
12:40 – 14:10 Официальная тренировка, женщины
 
Суббота, 30.09 
10:40 Гонка преследования, мужчины
12:40 Гонка преследования, женщины
 
Воскресенье, 01.10
10:40 Масс-старт, мужчины
12:40 Масс-старт, женщины
 
Sport.ua будет оперативно освещать с места событий все перипетии первенства Украины.

Источник — Sport.ua

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