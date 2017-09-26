Чемпионат Украины по летнему биатлону в Чернигове. Анонс

С 26 сентября по 1 октября в Чернигове состоится чемпионат Украины по летнему биатлону. В программе соревнований запланированы спринты, персьюты, гонки с массовым стартом, а также микст. Все старты пройдут на лыжной базе олимпийского резерва «Березка».
Участие в соревнованиях примет основная мужская сборная. Также запланировано участие команд «Б». С женской основной сборной Елена Пидгрушная и Юлия Джима будут присутствовать в качестве почетных гостей.
На предстоящем чемпионате выступят экс-белоруски Дарья Блашко и Мария Панфилова.
Расписание чемпионата Украины по летнему биатлону.
Вторник, 26.09
15:00 – 16:30 Официальная тренировка, мужчины
16:40 – 18:10 Официальная тренировка, женщины
Среда, 27.09
10:25 Спринт, мужчины
12:55 Спринт, женщины
Четверг, 28.09
10:10 Смешанная эстафета
Пятница, 29.09
10:00 – 11:30 Официальная тренировка, мужчины
12:40 – 14:10 Официальная тренировка, женщины
Суббота, 30.09
10:40 Гонка преследования, мужчины
12:40 Гонка преследования, женщины
Воскресенье, 01.10
10:40 Масс-старт, мужчины
12:40 Масс-старт, женщины
Sport.ua будет оперативно освещать с места событий все перипетии первенства Украины.
Источник — Sport.ua
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