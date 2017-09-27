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ЛЧУ-2017. Максим Ивко и Дарья Блашко выиграли спринтерские гонки

Белорусская биатлонистка стала чемпионкой Украины

  • 27.09.2017 20:07
  • 57 просмотров
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Facebook Kostya Klymenko
© Facebook Kostya Klymenko
В Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону. Чемпионами Украины стали Максим Ивко и Дарья Блашко.
 
Спринт. Мужчины
1.  Максим Ивко (1+0)  28:01,6
2.  Артем Прима (2+1)  +8,7
3.  Дмитрий Игнатьев (0+0)  +14,1
 
Спринт. Женщины
1.  Дарья Блашко (1+0)  21:00,8
2.  Юлия Журавок (0+0)  +7,5
3.  Надежда Белкина (2+0)  +26,9

Источник — Sport.ua

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