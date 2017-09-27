ЛЧУ-2017. Максим Ивко и Дарья Блашко выиграли спринтерские гонки

В Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону. Чемпионами Украины стали Максим Ивко и Дарья Блашко.
Спринт. Мужчины
1. Максим Ивко (1+0) 28:01,6
2. Артем Прима (2+1) +8,7
3. Дмитрий Игнатьев (0+0) +14,1
Спринт. Женщины
1. Дарья Блашко (1+0) 21:00,8
2. Юлия Журавок (0+0) +7,5
3. Надежда Белкина (2+0) +26,9
Источник — Sport.ua
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