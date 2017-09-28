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Дарья БЛАШКО: «У меня может быть двухлетний карантин»

Чемпионка Украины рассказала о том, что может получить на два года запрет выступать за нашу сборную

  • 28.09.2017 09:46
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Facebook Kostya Klymenko
© Facebook Kostya Klymenko

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Блашко, ставшая чемпионкой Украины по летнему биатлону в спринте, рассказала Sport.ua о том, сложно ли ей было принять решение о переходе в украинскую сборную.

— Какие у тебя впечатления о летнем чемпионате Украины в Чернигове?
— Как и от всех остальных стартов. Нужно бежать, стрелять...
 
— Чем у нас отличаются условия от летнего первенства Германии?
— Немцы есть немцы, а у украинцев правильное управление, я думаю. Потому что у них, у нас уже (улыбается), такой президент Федерации, который живет биатлоном и делает все для него. Как не крути, чемпионат Германии или чемпионат Украины, в любом случае нужно бежать, бороться.
 
— Сложно ли было принять решение о переходе в сборную Украины?
— Очень сложно. В любом случае, переезд в другую страну - это сложно. Ну и плюс карьера... Еще наверное сложнее, чем просто переезд, потому что у меня может быть карантин двухлетний, а это, как минимум, два года без международных стартов.

Источник — Sport.ua

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